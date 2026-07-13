మొబైల్ హిస్టరీలోనే తోపు ఇదే.. ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీతో రానున్న రెడ్మి పవర్ఫుల్ ఫోన్!
Redmi Turbo 6 Max: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ప్రయోగాలతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే రెడ్మి, ఈసారి ఏకంగా పవర్బ్యాంక్ స్థాయి బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను సిద్ధం చేస్తోంది.
Redmi Turbo 6 Max: చార్జింగ్ త్వరగా అయిపోతోందని బాధపడే స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల కోసం రెడ్మి సంస్థ సరికొత్త సంచలనానికి తెర లేపింది. మొబైల్ ఇండస్ట్రీలోనే అత్యంత పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ, భారీ డిస్ప్లే కలయికతో రూపొందుతున్న ‘రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్’ గురించిన లీకులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టెక్ ప్రియుల మైండ్ బ్లాక్ చేస్తున్నాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ప్రయోగాలతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే రెడ్మి, ఈసారి ఏకంగా పవర్బ్యాంక్ స్థాయి బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను సిద్ధం చేస్తోంది. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ‘వైబో’ (Weibo) లో లీకైన తాజా సమాచారం ప్రకారం, కంపెనీ తమ సరికొత్త ‘రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్’ (Redmi Turbo 6 Max) మోడల్లో మునుపెన్నడూ లేని అద్భుతమైన ఫీచర్లను జోడిస్తోంది. నిరంతరం గేమింగ్ ఆడేవారిని, చార్జింగ్ పెట్టే తీరిక లేకుండా బిజీగా ఉండే ప్రయాణికులను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ ఫోన్ను అత్యంత పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పవర్బ్యాంక్ను మించిన భారీ బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లోని అత్యంత ప్రధానమైన, ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమే. సాధారణంగా నేటి తరం ఫోన్లలో 5,000mAh లేదా 6,000mAh బ్యాటరీలు చూస్తుంటాం. కానీ, రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్ వేరియంట్లో ఏకంగా 10,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అమర్చబోతున్నట్లు లీకులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ వల్ల బ్యాటరీ పరిమాణం పెరగకుండానే ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని అందించవచ్చు. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు చార్జర్ వైపు చూడాల్సిన అవసరమే ఉండదని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
థియేటర్ అనుభూతిని పంచే 7-ఇంచుల భారీ స్క్రీన్..
ఈ ఫోన్ కేవలం బ్యాటరీ పరంగానే కాకుండా, డిస్ప్లే విషయంలోనూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించబోతోంది. ఇందులో ఏకంగా 7-అంగుళాల భారీ ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను అందించనున్నారు. ఇది అత్యంత స్పష్టమైన 2K రిజల్యూషన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సినిమా ప్రియులకు, గేమర్లకు ఇదొక అద్భుతమైన విజువల్ ట్రీట్ అని చెప్పాలి. స్క్రీన్ కింద మరింత సురక్షితమైన త్రీడీ (3D) అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అమర్చారు.
సరికొత్త 3nm పవర్ఫుల్ ప్రొసెసర్..
స్మార్ట్ఫోన్ పనితీరు అత్యంత వేగంగా ఉండటం కోసం మీడియాటెక్ సంస్థకు చెందిన రాబోయే సరికొత్త ‘డైమెన్సిటీ 9600s’ (Dimensity 9600s) ప్రొసెసర్ను ఇందులో వాడే అవకాశం ఉంది. ఇది అత్యంత ఆధునిక 3nm ఆర్కిటెక్చర్పై రూపొందించబడింది. దీనివల్ల ఫోన్ ఎంత భారీగా వాడినా అస్సలు వేడెక్కదు సరే కదా, బ్యాటరీ వినియోగాన్ని కూడా చాలా వరకు ఆదా చేస్తుంది. బాడీ విషయానికి వస్తే ప్రీమియం లుక్ కోసం మెటల్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించారు. అలాగే ధూళి, నీటి నుంచి అత్యున్నత రక్షణ కోసం ఐపీ68, ఐపీ69 (IP68/IP69) రేటింగ్ను జోడించారు.
లాంచ్ టైమ్లైన్ ఎప్పుడు..?
గతంలో విడుదలైన రెడ్మి టర్బో 5 సిరీస్ విజయవంతం కావడంతో, ఈ కొత్త తరం మోడల్పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈ విప్లవాత్మక రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చే ఏడాది అనగా 2027 జనవరి నెలలో చైనా మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకే భారత మార్కెట్లోనూ అడుగుపెట్టనుంది.
రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్ కేవలం ఒక సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తు మొబైల్ టెక్నాలజీకి ఒక పెద్ద నిదర్శనం. 10,000mAh భారీ బ్యాటరీ, పవర్ఫుల్ 3nm ప్రొసెసర్, టాప్-ఎండ్ 2K డిస్ప్లే లాంటి ఫీచర్లు నిజంగా అందుబాటులోకి వస్తే, ప్రీమియం మొబైల్ మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సరికొత్త సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయం.