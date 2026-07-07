స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు పూనకాలే.. 7 అంగుళాల భారీ డిస్ప్లే, 10000mAh బ్యాటరీతో రానున్న రెడ్మి ఫోన్..!
Redmi Turbo 6 Max: మొబైల్ ప్రియుల కలల ఫోన్ మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, రెడ్మి సంస్థ తన సరికొత్త 'రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్' స్మార్ట్ఫోన్ను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో లాంచ్ చేయనుంది.
Redmi Turbo 6 Max: టెక్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపడానికి ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థ షియోమీ ఉప బ్రాండ్ 'రెడ్మి' సిద్ధమవుతోంది. మొబైల్ మార్కెట్లో ఊహించని ఫీచర్లతో సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించేందుకు 'రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్' పేరుతో ఒక అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను వినియోగదారుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
మొబైల్ ప్రియుల కలల ఫోన్ మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, రెడ్మి సంస్థ తన సరికొత్త 'రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్' స్మార్ట్ఫోన్ను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో లాంచ్ చేయనుంది. ఏకంగా 7 అంగుళాల భారీ స్క్రీన్, కొండలాంటి 10000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో రానున్న ఈ ఫోన్ టెక్ ప్రియులను ఇప్పుడే ఊహాలోకంలో తేలియాడేలా చేస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో లీకుల కలకలం.. నెట్టింట వైరల్!
ప్రముఖ చైనీస్ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ 'వైబో'లో విశ్వసనీయ లీక్స్టర్ 'డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్' పంచుకున్న వివరాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తున్నాయి. అధికారికంగా ఈ మొబైల్ పేరును సంస్థ ఇంకా ప్రకటించకపోయినప్పటికీ, లీకైన విశేషాలు, నెటిజన్ల చర్చల ఆధారంగా ఇది కచ్చితంగా 'రెడ్మి టర్బో 6 మ్యాక్స్' మోడల్ అని స్పష్టమవుతోంది. మునుపటి మోడల్స్తో పోలిస్తే ఇందులో ఊహకందని భారీ మార్పులను సంస్థ ప్రవేశపెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
థియేటర్ అనుభూతిని పంచే భారీ డిస్ప్లే..
సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్ పరిమాణం 6.5 లేదా 6.7 అంగుళాలు ఉంటుంది. కానీ ఈ సరికొత్త సంచలనం ఏకంగా 7 అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో రాబోతోంది. దీనికి తోడు 2K రిజల్యూషన్ లభించనుండటంతో, వీడియోలు చూసేటప్పుడు లేదా గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు వినియోగదారులకు కళ్లకు కట్టినట్లు అద్భుతమైన విజువల్స్ కనిపిస్తాయి. చేతిలోనే ఒక చిన్న థియేటర్ ఉన్న అనుభూతిని ఈ డిస్ప్లే కల్పించనుంది.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్.. కొండలాంటి బ్యాటరీ!
ఈ ఫోన్లో వాడబోయే ప్రాసెసర్ గురించి ఇంకా పూర్తి వివరాలు బయటకు రానప్పటికీ, ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9000 సిరీస్కు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని సమాచారం. దీనివల్ల ఫోన్ పనితీరు ఎక్కడా నెమ్మదించకుండా, ఎంత భారీ గేమ్నైనా అత్యంత సులువుగా రన్ చేస్తుంది.
ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది దీని బ్యాటరీ లైఫ్. స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు పదే పదే ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే తిప్పలు తప్పించడానికి ఇందులో ఏకంగా 10000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చుతున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజులు గడిచినా బ్యాటరీ అయిపోదనే నమ్మకాన్ని ఈ ఫీచర్ కలిగిస్తోంది.
మునుపటి మోడల్ కంటే ఎంతో మెరుగ్గా..
గత ఏడాది మార్కెట్లోకి వచ్చిన రెడ్మి టర్బో 5 మ్యాక్స్ ఫీచర్లతో పోలిస్తే ఈ కొత్త ఫోన్ చాలా రెట్లు శక్తివంతమైనదిగా నిలవనుంది. పాత మోడల్లో 9,000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 9500s ప్రాసెసర్ ఉండేవి. కానీ ఈసారి రాబోయే టర్బో 6 మ్యాక్స్ డిస్ప్లే పరిమాణంలోనూ, బ్యాటరీ సామర్థ్యంలోనూ పాత రికార్డులన్నింటినీ తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
టెక్నాలజీని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తూ, వినియోగదారుల అవసరాలను పూర్తి స్థాయిలో తీర్చేలా ఈ ఫోన్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో చైనా మార్కెట్లో విడుదలైన తర్వాత, అతి త్వరలోనే భారతీయ మార్కెట్లోకి కూడా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ డిస్ప్లే, తిరుగులేని బ్యాటరీ ఫోన్ కోసం టెక్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.