మొబైల్ మార్కెట్లో సంచలనం.. భారీ బ్యాటరీతో రానున్న రెడ్ మీ బాహుబలి ఫోన్..!
Redmi Note 17 series launch date: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడబోతోంది. సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ ప్రముఖ మొబైల్ దిగ్గజం రెడ్మి, తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నోట్ సిరీస్లో సరికొత్త 'రెడ్మి నోట్ 17' మోడళ్లను ఈవారమే మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. లీకైన దీని ఫీచర్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
Redmi Note 17 series launch date: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడబోతోంది. సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ ప్రముఖ మొబైల్ దిగ్గజం రెడ్మి, తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నోట్ సిరీస్లో సరికొత్త 'రెడ్మి నోట్ 17' మోడళ్లను ఈవారమే మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. లీకైన దీని ఫీచర్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు అందించే బ్రాండ్గా రెడ్మికి ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారుల కలలను నిజం చేస్తూ సరికొత్త టెక్నాలజీని తక్కువ ధరకే అందించడంలో ఈ సంస్థ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే నమ్మకంతో, మరింత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో "రెడ్మి నోట్ 17" (Redmi Note 17) సిరీస్ను రంగంలోకి దించుతోంది. ఈ వారంలోనే ఘనంగా జరగబోయే ఒక ప్రత్యేక వేడుకలో ఈ సిరీస్ ఫోన్లను కంపెనీ అధికారికంగా ఆవిష్కరించనుంది. ఈ సిరీస్ కింద రెడ్మి నోట్ 17, రెడ్మి నోట్ 17 ప్రో మోడళ్లు మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.
నెవర్ బిఫోర్ బ్యాటరీ.. ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై..!
ఈ సరికొత్త సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లలో వినియోగదారులను అత్యంత ఆకర్షిస్తున్న ప్రధానాంశం దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. ఇప్పటివరకు ఏ స్మార్ట్ఫోన్లలోనూ చూడని విధంగా, ఈ సిరీస్లోని టాప్ వేరియంట్లలో ఏకంగా 9000 ఎంఏహెచ్ (9000mAh) భారీ బ్యాటరీని అమర్చినట్లు లీకైన సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఫోన్ చార్జింగ్ త్వరగా అయిపోతుందని బాధపడేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన వరం కానుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా చార్జ్ చేస్తే కనీసం మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే ఉండదు. దీనికి తోడు మెరుపు వేగంతో చార్జ్ అయ్యేలా అత్యంత అధునాతనమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సాంకేతికతను కూడా ఈ ఫోన్లలో జోడించారు.
స్నాప్డ్రాగన్ ప్రొసెసర్.. అదిరిపోయే వేగం..
గేమింగ్ ప్రియులను, ఎక్కువ సమయం ఫోన్ ఉపయోగించే యువతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫోన్ పనితీరును నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు. ఇందులో క్వాల్కమ్ సంస్థకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ (Snapdragon) చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. దీనివల్ల ఫోన్ ఎంత ఎక్కువగా వాడినా అస్సలు హ్యాంగ్ అవ్వకుండా, వెన్నలా సాగిపోతుంది. భారీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడినా, ఒకే సమయంలో మల్టిపుల్ యాప్స్ ఉపయోగించినా ఈ ప్రొసెసర్ అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
కెమెరా మాయాజాలం.. విజువల్స్ అద్భుతం..
నేటి తరం యువతకు ఫోటోగ్రఫీపై ఉన్న మక్కువను గుర్తించిన రెడ్మి, ఈ సిరీస్ ఫోన్లలో కెమెరా విభాగానికి భారీ అప్డేట్ ఇచ్చింది. వెనుక భాగంలో వందకు పైగా మెగాపిక్సెల్స్ కలిగిన ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, రాత్రి వేళల్లో కూడా పగటిపూట లాంటి స్పష్టమైన ఫోటోలను తీసేలా ప్రత్యేక సెన్సార్లను అమర్చారు. అలాగే సినిమా థియేటర్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు, రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు కంటికి ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా రంగులు ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
ఫీచర్లు భారీగా ఉన్నప్పటికీ, ఎప్పటిలాగే రెడ్మి తన పంథాను కొనసాగిస్తూ ఈ నోట్ 17 సిరీస్ను సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్ ధరలోనే తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. అదిరిపోయే బ్యాటరీ, తిరుగులేని ప్రొసెసర్, అద్భుతమైన కెమెరాల కలయికతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, విడుదలైతే మొబైల్ మార్కెట్లో పాత రికార్డులన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సాంకేతిక ప్రపంచంలో కొత్త సంచలనానికి కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది!