మొబైల్ ప్రియులకు డబుల్ ధమాకా.. భారత్లోకి రిలీజ్కు సిద్ధమైన రెడ్మి, పోకో సరికొత్త ఫోన్లు..
Redmi Note 17: ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం షావోమి తన సబ్-బ్రాండ్ల ద్వారా భారతీయ బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ మార్కెట్ను శాసించేందుకు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే 'బిఐఎస్' సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో రెండు సరికొత్త డివైజ్లు నమోదయ్యాయి.
Redmi Note 17: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మధ్యతరగతి వినియోగదారుల మనసు దోచుకున్న ప్రముఖ బ్రాండ్లు రెడ్మి, పోకో త్వరలోనే సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపబోతున్నాయి. అత్యంత ఆదరణ పొందిన సిరీస్లలో భాగంగా వస్తున్న 'రెడ్మి నోట్ 17', 'పోకో ఎమ్8 ప్లస్' స్మార్ట్ఫోన్లు భారత ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రమాణాల సంస్థ (BIS) జాబితాలో ప్రత్యక్షమవడంతో దేశీయ మార్కెట్లోకి వీటి రాక దాదాపు ఖరారైంది.
ప్రభుత్వ అనుమతుల వేదికపై మోడల్ నంబర్లు లీక్..
ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం షావోమి తన సబ్-బ్రాండ్ల ద్వారా భారతీయ బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ మార్కెట్ను శాసించేందుకు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే 'బిఐఎస్' (Bureau of Indian Standards) సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో రెండు సరికొత్త డివైజ్లు నమోదయ్యాయి. ఈ లీక్ ప్రకారం.. '2607DRA18I' మోడల్ నంబరుతో ఉన్న ఫోన్ 'రెడ్మి నోట్ 17' (Redmi Note 17) అని, అలాగే '2607DPC18I' మోడల్ నంబరుతో ఉన్న మరో ఫోన్ 'పోకో ఎమ్8 ప్లస్' (Poco M8 Plus) అని విశ్లేషకులు ధృవీకరిస్తున్నారు. మోడల్ నంబర్ల చివరన ఉన్న 'I' అనే అక్షరం ఇది ప్రత్యేకంగా భారతీయ మార్కెట్ (India) కోసమే రూపొందించబడిందని స్పష్టం చేస్తోంది.
సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
లీకైన సమాచారం ప్రకారం, రెడ్మి నోట్ 17 స్మార్ట్ఫోన్ సరికొత్త తరం క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 (Snapdragon 4 Gen 4) పవర్ఫుల్ చిప్సెట్తో మార్కెట్లోకి వచ్చే మొదటి ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఇది 4 నానోమీటర్ల అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతపై పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన డిస్ప్లేను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా వీక్షణ, సామాజిక మాధ్యమాల వాడకంలో వినియోగదారులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన విజువల్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మెరుగైన కెమెరా.. భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం..
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, రెడ్మి నోట్ 17 వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అద్భుతమైన సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చే అవకాశం ఉంది. ఇక చైనా మార్కెట్లో ఈ సిరీస్ టాప్ ఎండ్ మోడళ్లలో 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఏకంగా 10,000 ఎంఏహెచ్ (mAh) భారీ బ్యాటరీని ఇస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, భారతీయ బడ్జెట్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా ఈ బేస్ మోడల్లో 7,000 ఎంఏహెచ్ కంటే పెద్దదైన బ్యాటరీని సుదీర్ఘ కాలం మన్నిక కోసం అందించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఒకే హార్డ్వేర్.. భిన్నమైన బ్రాండింగ్ వ్యూహం..
షావోమి సంస్థ గత కొంతకాలంగా అనుసరిస్తున్న రీబ్రాండింగ్ వ్యూహాన్నే ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తోంది. అంతర్గత కోడ్ల ప్రకారం, చైనాలో విడుదల కాబోయే 'రెడ్మి నోట్ 17 ఆర్' మోడల్ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 'రెడ్మి నోట్ 17 5జీ' పేరుతోనూ, అలాగే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు, సరికొత్త బాహ్య డిజైన్తో 'పోకో ఎమ్8 ప్లస్' పేరుతోనూ విడుదల చేయనున్నారు. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఆశించే పోకో లవర్స్కు ఈ 'ప్లస్' మోడల్ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా స్మార్ట్ఫోన్ విడిభాగాల ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో, రాబోయే ఈ సరికొత్త 5జీ ఫోన్ల ప్రారంభ ధర భారత మార్కెట్లో సుమారు రూ.20,000 లోపు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారత ప్రభుత్వ అనుమతులు లభించాయి కాబట్టి, ఈ జూలై నెలలోనే లేదా వచ్చే నెల ప్రారంభంలో ఈ రెండు ఫోన్ల అధికారిక లాంచ్ తేదీలను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లతో కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా వేచి చూడాల్సిన వార్త.