Redmi Note 17 : 8000mAh బ్యాటరీతో Redmi Note 17.. లాంచ్ డేట్ లీక్.!
Redmi Note 17 : చైనా మార్కెట్లో ఇటీవల విడుదలై సంచలనం సృష్టించిన 'రెడ్మీ నోట్ 17' (Redmi Note 17) సిరీస్ ఇప్పుడు భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను..
Redmi Note 17 : చైనా మార్కెట్లో ఇటీవల విడుదలై సంచలనం సృష్టించిన 'రెడ్మీ నోట్ 17' (Redmi Note 17) సిరీస్ ఇప్పుడు భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. షియోమీ సబ్బ్రాండ్ అయిన రెడ్మీ ఇప్పటివరకు భారత్ లాంచ్పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, దేశీయ మార్కెట్లోకి ఈ ఫోన్ వచ్చే తేదీ , దాని ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ప్రముఖ టెక్ టిప్స్టర్ లీక్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏకంగా 8,000mAh భారీ బ్యాటరీతో భారతీయ వినియోగదారుల ముందుకు రానుండటం విశేషం.
భారత్లో లాంచ్ తేదీ, సేల్ వివరాలు
ప్రసిద్ధ టెక్ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో వెల్లడించిన లీక్ల ప్రకారం, రెడ్మీ నోట్ 17 మోడల్ భారతదేశంలో ఆగస్టు 6న అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. లాంచ్ అయిన వారం రోజుల వ్యవధిలోనే, అంటే ఆగస్టు 11 నుండి దీని మొదటి సేల్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. గతంలో వచ్చిన విశ్లేషణలకు అనుగుణంగానే ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఈ ఫోన్ ఇండియన్ మార్కెట్లో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందని ఈ తాజా కథనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
8,000mAh కొలొసల్ బ్యాటరీ , ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే
భారతీయ వేరియంట్ రెడ్మీ నోట్ 17 స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీనే కానుంది. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5,000mAh లేదా 6,000mAh బ్యాటరీలను చూస్తుంటాం. కానీ రెడ్మీ నోట్ 17 మోడల్ ఏకంగా 8,000mAh భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో రానుండటం విశేషం. చైనా వేరియంట్లోని 7,700mAh బ్యాటరీ కంటే కూడా ఇది పెద్దది కావడం గమనార్హం. ప్రతిసారీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే పనిలేకుండా రెండు రోజుల వరకు నిరంతరాయంగా వాడేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. దీనికి తోడు కంటికి ఆహ్లాదాన్నిచ్చే ప్రీమియం ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను ఈ ఫోన్లో అందించనున్నారు.
ఆకట్టుకునే కెమెరా సెటప్
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులను సైతం ఆకట్టుకునేలా రెడ్మీ నోట్ 17 కెమెరా విభాగంలో మెరుగైన అప్గ్రేడ్లతో రాబోతోంది. ఇందులో ముఖ్యంగా లో-లైట్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ లైట్ ఫ్యూజన్ 400 ప్రైమరీ రేర్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది చీకటిలో లేదా తక్కువ వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా ఎంతో స్పష్టమైన, వివరాలతో కూడిన ఫోటోలను తీయడానికి దోహదపడుతుంది. ఇక సెల్ఫీలు, రీల్స్ , స్పష్టమైన వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
చైనా వేరియంట్ విశేషాలు, సాఫ్ట్వేర్
పోలిక కోసం చూస్తే, చైనాలో విడుదలైన రెడ్మీ నోట్ 17 మోడల్ 6.67-అంగుళాల 1.5K రిజల్యూషన్ గల అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. 16GB వరకు ర్యామ్, 512GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో పాటు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ కెమెరాను ఇచ్చారు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3 పై పనిచేస్తూ 45W వేగవంతమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. భారతీయ వేరియంట్లో కూడా ఇవే అధునాతన ఫీచర్లను రీజనబుల్ ప్రైస్ ట్యాగ్తో తీసుకొచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.