OnePlus Leaks : వన్ప్లస్ యూజర్లకు పండగే.. 'మిడ్-రేంజ్' ఫోన్లలోనూ 185Hz డిస్ప్లే..!
OnePlus Leaks : స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కు, ముఖ్యంగా గేమర్స్కు వన్ప్లస్ (OnePlus) సంస్థ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పబోతోంది. సాధారణంగా హై-రిఫ్రెష్ రేట్..
OnePlus Leaks : స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కు, ముఖ్యంగా గేమర్స్కు వన్ప్లస్ (OnePlus) సంస్థ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పబోతోంది. సాధారణంగా హై-రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేలను కేవలం ప్రీమియం, అత్యంత ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లకే పరిమితం చేసే వన్ప్లస్, ఇప్పుడు తన వ్యూహాన్ని మార్చుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో మిడ్-రేంజ్ (మధ్య బడ్జెట్) ఫోన్లలో కూడా ఏకంగా 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన డిస్ప్లే ప్యానెళ్లను తీసుకురావడానికి కంపెనీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ మేరకు చైనాకు చెందిన ప్రముఖ టిప్స్టర్ 'స్మార్ట్ పికాచు' వీబో (Weibo) వేదికగా కొన్ని కీలక వివరాలను లీక్ చేశారు. కంపెనీ తన ప్రీమియం , మిడ్-రేంజ్ మోడల్స్ రెండింటిలోనూ ఈ సరికొత్త డిస్ప్లే టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తోందని ఈ సమాచారం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
వన్ప్లస్ నోర్డ్ 7, 16R మోడల్స్లో సరికొత్త స్క్రీన్లు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న వన్ప్లస్ 15R, వన్ప్లస్ నోర్డ్ 6 స్మార్ట్ఫోన్లు 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేలతో వస్తున్నాయి. అయితే, వీటికి సక్సెసర్లుగా రాబోయే వన్ప్లస్ 16R (OnePlus 16R) , వన్ప్లస్ నోర్డ్ 7 (OnePlus Nord 7) ఫోన్లలో పాత 165Hz ప్యానెళ్ల స్థానంలో సరికొత్త 185Hz డిస్ప్లేలను వన్ప్లస్ ప్రవేశపెట్టనుందని తాజా లీక్లు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల బడ్జెట్ ధరలోనే వినియోగదారులకు అల్ట్రా-స్మూత్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభించనుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్తో పాటు చైనా మార్కెట్లకు కూడా ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీని విస్తరించనున్నారు. చైనాలో మాత్రమే లభించే ఏస్ 6 (Ace 6), ఏస్ 6T, ఏస్ 6 అల్ట్రా , వన్ప్లస్ 15T మోడల్స్ సక్సెసర్లలో కూడా ఈ 185Hz స్క్రీన్లను అమర్చే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ల ఎంట్రీ ఎప్పుడు..
వన్ప్లస్ తన మునుపటి లాంచ్ ప్యాటర్న్లను పరిశీలిస్తే, ఈ కొత్త ఫోన్లు మార్కెట్లోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టేలా ఉంది. వన్ప్లస్ 15R ఫోన్ను డిసెంబర్ 2025లో లాంచ్ చేశారు కాబట్టి, వన్ప్లస్ 16R మోడల్ 2026 చివరి నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే వన్ప్లస్ నోర్డ్ 6 మోడల్ ఏప్రిల్ 2026లోనే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది కాబట్టి, దీని తదుపరి వెర్షన్ అయిన 'వన్ప్లస్ నోర్డ్ 7' 2027 ప్రారంభంలో విడుదలయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. కంపెనీ తన పాత పద్ధతినే పాటిస్తే ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు గ్లోబల్ మార్కెట్లో భారీ అంచనాలతో విడుదల కానున్నాయి.
వన్ప్లస్ 16 సిరీస్పై భారీ అంచనాలు
మరోవైపు, కంపెనీ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ వన్ప్లస్ 16 (OnePlus 16) పై కూడా లీక్లు జోరందుకున్నాయి. ఈ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన 'స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో' (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) చిప్సెట్తో రాబోతున్నట్లు సమాచారం వినబడుతోంది. అంతేకాకుండా, చైనాకు చెందిన డిస్ప్లే దిగ్గజం 'BOE' సరఫరా చేసే 6.78 ఇంచుల స్క్రీన్ను ఇందులో వాడనున్నారని, దీని చుట్టూ ఉండే బెజెల్స్ (Bezels) కేవలం 1mm కంటే తక్కువ పరిమాణంలో చాలా పల్చగా ఉంటాయని రిపోర్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ లీక్స్ గనుక నిజమైతే, మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లో 185Hz డిస్ప్లేతో వన్ప్లస్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.