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మార్కెట్లోకి వచ్చేసిన ‘నథింగ్ ఫోన్ 4బి’.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదానే.. ధర ఎంతంటే?

Nothing Phone 4b: టెక్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘నథింగ్’ సంస్థ నుంచి మరో అద్భుతమైన ఫోన్ భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది.

Venkat
Published on: 15 July 2026 5:11 PM IST
Nothing Phone 4b
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మార్కెట్లోకి వచ్చేసిన ‘నథింగ్ ఫోన్ 4బి’.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదానే.. ధర ఎంతంటే?

Nothing Phone 4b: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త ‘నథింగ్ ఫోన్ 4బి’ భారత్‌లో అధికారికంగా విక్రయానికి సిద్ధమైంది. అద్భుతమైన గ్లిఫ్ బార్ ఇంటర్‌ఫేస్, పవర్ ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, ఏకంగా 6,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో రూపొందిన ఈ ఫోన్, మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే బడ్జెట్ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది.

టెక్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘నథింగ్’ సంస్థ నుంచి మరో అద్భుతమైన ఫోన్ భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తన మొదటి 'బి' సిరీస్ మొబైల్‌గా ప్రవేశపెట్టిన నథింగ్ ఫోన్ 4బి (Nothing Phone 4b) సేల్స్ నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. గతంలో వచ్చిన నథింగ్ ఫోన్ 4ఏ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్‌గా వచ్చిన ఈ సరికొత్త ఫోన్‌లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

నథింగ్ ఫోన్ 4బి ధర, లాంచ్ ఆఫర్లు..

భారతదేశంలో నథింగ్ ఫోన్ 4బి రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీని ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్: ధర రూ. 34,999

8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్: ధర రూ. 38,999

ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్లు:

ఈ ఫోన్‌ను ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. లాంచ్‌ ఆఫర్‌ కింద యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి 7.5 శాతం ఇన్ స్టాంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (గరిష్టంగా 9 నెలలు) సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం క్లాసిక్ బ్లాక్, బ్లూ, వైట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.

సరికొత్త ‘గ్లిఫ్ బార్’ డిజైన్, సాఫ్ట్‌వేర్..

ఈ ఫోన్‌కు ఉన్న అతిపెద్ద ఆకర్షణ వెనుక భాగంలో అమర్చిన కొత్త గ్లిఫ్ బార్ ఇంటర్‌ఫేస్. ఇందులో ఏకంగా 45 మినీ-ఎల్‌ఈడీ లైట్లను అమర్చారు. ఇవి మీకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చినప్పుడు, ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు, కొన్ని ప్రత్యేకమైన యాప్ అలర్ట్స్ కోసం ప్రత్యేక శైలిలో వెలుగుతాయి.

సాఫ్ట్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత నథింగ్ ఓఎస్ 4.1 పై రన్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్‌కు 3 సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, 6 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

నథింగ్ ఫోన్ 4బి అద్భుతమైన ఫీచర్లు..

డిస్‌ప్లే: ఈ మొబైల్‌లో 6.77 ఇంచుల ఫుల్ హెచ్‌డీ ప్లస్ శామ్‌సంగ్ సూపర్ అమోలెడ్ (Super AMOLED) డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ కలిగి ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ రక్షణ కోసం ఏజీసీ డీటీ-స్టార్ 2 ప్రొటెక్షన్ ఉంది.

ప్రాసెసర్: 4 నానోమీటర్ల క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో ఇది పనిచేస్తుంది. ఫోన్ హీట్ ఎక్కకుండా ఉండేందుకు 4,400 చదరపు మిల్లీమీటర్ల వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు.

కెమెరా: వెనుకవైపు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సదుపాయం గల 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను ఇచ్చారు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. దీని ద్వారా 4K నాణ్యతతో వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.

బ్యాటరీ: లాంగ్ లైఫ్ కోసం ఏకంగా 6,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు, ఇతర ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఐపీ64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది, కాబట్టి చిన్నపాటి నీటి తుంపరలు, ధూళి వల్ల ఫోన్‌కు ఎలాంటి నష్టం జరగదు.

నథింగ్ ఫోన్ 4బి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధరలోనే లభిస్తూ, అద్భుతమైన అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, కంటికి విందు చేసే గ్లిఫ్ లైటింగ్ సిస్టమ్‌ను అందిస్తోంది. ఒక విభిన్నమైన, ప్రీమియం లుక్ ఉన్న ఫోన్‌ను బడ్జెట్ ధరలో సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక తిరుగులేని ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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