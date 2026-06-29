నథింగ్ నుంచి అదిరిపోయే 'బి' సిరీస్.. ఐఫోన్ లుక్తో బడ్జెట్ ధరలోనే.. జులై 7న లాంచ్!
Nothing Phone 4b: సాధారణంగా నథింగ్ ఫోన్లు అనగానే వెనుక వైపు ఉండే మెరిసే గ్లిఫ్ లైట్లు (Glyph Lights) అందరికీ గుర్తుకొస్తాయి.
Nothing Phone 4b: టెక్ ప్రపంచంలో తనదైన డిజైన్లతో సంచలనం సృష్టించిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ 'నథింగ్' (Nothing), మధ్యతరగతి వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ సరికొత్త బడ్జెట్ సిరీస్తో మనముందుకు వస్తోంది. అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లు, అదిరిపోయే లుక్తో రాబోతున్న ఈ సరికొత్త 'నథింగ్ ఫోన్ 4బి' (Nothing Phone 4b) వచ్చే నెల జులై 7న మార్కెట్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
సరికొత్త లుక్.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్..!
సాధారణంగా నథింగ్ ఫోన్లు అనగానే వెనుక వైపు ఉండే మెరిసే గ్లిఫ్ లైట్లు (Glyph Lights) అందరికీ గుర్తుకొస్తాయి. అయితే, ఈసారి నథింగ్ కంపెనీ తన సరికొత్త ఫోన్ 4బి మోడల్లో ఒక వినూత్నమైన మార్పు చేసింది. మునుపటిలా పెద్ద పెద్ద లైట్లు కాకుండా, కెమెరా కింద భాగంలో కేవలం ఒక చిన్న హారిజాంటల్ గ్లిఫ్ బార్ను మాత్రమే అమర్చింది. ఇది ఫోన్కు మరింత క్లాస్ లుక్ను ఇస్తోంది. మొబైల్కు ఏవైనా నోటిఫికేషన్లు వచ్చినప్పుడు, ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ చిన్న లైట్ విజువల్ ఇండికేషన్లను ఇస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకోనుంది. అలాగే ఐఫోన్ను తలపించేలా ఉండే ప్రీమియం బ్లూ కలర్ వేరియంట్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే హల్చల్ చేస్తోంది.
పవర్ఫుల్ డిస్ప్లే.. నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్..
ఈ సరికొత్త మొబైల్లో వినియోగదారుల వినోదం కోసం 6.7 ఇంచుల భారీ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను అందించబోతున్నారు. స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం, అలాగే గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో 120హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ను జోడించారు. దీనివల్ల స్క్రీన్ టచ్ రెస్పాన్స్ చాలా వేగంగా ఉంటుంది. సినిమా చూసినా, హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్స్ ఆడినా యూజర్లకు సరికొత్త అనుభూతి కలగడం ఖాయం.
స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్.. సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్..
పనితీరు విషయానికి వస్తే, క్వాల్కమ్ కంపెనీకి చెందిన సరికొత్త 'స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4' (Snapdragon 6 Gen 4) పవర్ఫుల్ ప్రొసెసర్తో ఈ ఫోన్ రన్ కానుంది. ఇటీవల ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ సైట్ గీక్బెంచ్లో ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన స్కోరు సాధించి తన పవర్ను నిరూపించుకుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఫోన్ అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'నథింగ్ ఓఎస్'తో పనిచేయనుంది. లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభూతిని పొందాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప శుభవార్త. ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి 8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ మరియు 8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ అనే రెండు వేరియంట్లలో లభించనుంది.
రెండు రోజుల పాటు నాన్స్టాప్ బ్యాటరీ లైఫ్..!
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమే అని చెప్పవచ్చు. నథింగ్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బ్యాటరీ అయిన 5,400ఎమ్ఏహెచ్ (5,400mAh) కెపాసిటీ గల బ్యాటరీని ఈ ఫోన్లో అమర్చబోతున్నారు. దీనివల్ల ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే హ్యాపీగా రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుందని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఫొటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, దీని వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్తో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను ఇస్తున్నారు.
తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం ఐఫోన్ లాంటి లుక్, భారీ బ్యాటరీ, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ కోరుకునే వారికి నథింగ్ ఫోన్ 4బి ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ కానుంది. జులై 7న జరగబోయే అధికారిక లాంచ్ ఈవెంట్లో ఈ ఫోన్ ధర మరియు పూర్తి ఆఫర్ల వివరాలు తెలియనున్నాయి. బడ్జెట్ ధరలో ట్రెండీ ఫోన్ కొనాలనుకునే వారు ఈ సరికొత్త మొబైల్ కోసం మరికొద్ది రోజులు వేచి చూడక తప్పదు!