Nothing Phone 4b : బడ్జెట్కు బాస్ వచ్చేశాడు.. ఫోన్ కాదు.. ఫుల్ స్టైల్ ప్యాక్..!
Nothing Phone 4b : స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' (Nothing Phone 4b) భారతదేశంలో లాంచ్ కావడానికి సమయం ఆసన్నమైంది.
Nothing Phone 4b : స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' (Nothing Phone 4b) భారతదేశంలో లాంచ్ కావడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. నథింగ్ కంపెనీ తన సరికొత్త 'B' సిరీస్లో భాగంగా తీసుకురాబోతున్న మొదటి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే. ఇప్పటికే ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన లాంచ్ డేట్, స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, , నథింగ్ బ్రాండ్ సిగ్నేచర్ అయిన 'గ్లిఫ్ బార్' (Glyph Bar) డిజైన్ వంటి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. రేపు (జూలై 7) జరగబోయే ఈ లాంచ్ ఈవెంట్కు ముందే లీకైన దీని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్ , అంచనా ధర వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
లాంచ్ , లైవ్స్ట్రీమ్ వివరాలు
నథింగ్ ఫోన్ 4b భారతదేశంలో జూలై 7వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు (IST) అధికారికంగా విడుదల కానుంది. ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ను నథింగ్ యొక్క అధికారిక యూట్యూబ్ (YouTube) ఛానెల్ , ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Livestream) చేయనున్నారు. ఈ ఈవెంట్లోనే కంపెనీ ఫోన్ యొక్క పూర్తి ఫీచర్లను , విక్రయాల తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ‘నథింగ్ ఫోన్ 4b RCB ఎడిషన్’
క్రికెట్ అభిమానులను, ముఖ్యంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకునేందుకు నథింగ్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ ఈవెంట్లో పరిమిత కాలం మాత్రమే లభించే 'నథింగ్ ఫోన్ 4b RCB ఎడిషన్'ను ప్రత్యేకంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఇది జూలై 7న సాయంత్రం 4:00 గంటల నుండి బెంగళూరులోని నథింగ్ స్టోర్లో మాత్రమే నేరుగా (ఎక్స్క్లూజివ్ డ్రాప్) అందుబాటులో ఉంటుంది. పరిమిత యూనిట్లు మాత్రమే ఉండటం వల్ల, 'ముందు వచ్చిన వారికి ముందు' అనే ప్రాతిపదికన దీన్ని విక్రయిస్తారు.
ఆకట్టుకునే డిజైన్ , డిస్ప్లే
నథింగ్ ఫోన్ 4b వెనుక భాగంలో ఫ్లాట్ ప్యానెల్తో పాటు ఎడమ వైపు పైభాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉండనుంది. నథింగ్ బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకత అయిన గ్లిఫ్ బార్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్ , వీడియో రికార్డింగ్ను సూచించే రెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్ ఇందులోనూ కొనసాగించారు. ఈ ఫోన్ బ్లూ కలర్ , ఆర్సీబీ ఎడిషన్ కోసం రెడ్ (ఎరుపు) కలర్లో రావడం ఖరారైంది. లీకుల ప్రకారం బ్లాక్, వైట్, పర్పుల్ రంగులు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక డిస్ప్లే విషయానికొస్తే, ఇందులో 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.7-ఇంచుల ఫ్లెక్సిబుల్ అమోలెడ్ (Flexible AMOLED) డిస్ప్లేను అందించే అవకాశం ఉంది, ఇది వినియోగదారులకు అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుంది.
నమ్మశక్యం కాని పర్ఫార్మెన్స్ , సాఫ్ట్వేర్
ఈ ఫోన్ ఆన్-డివైజ్ ఏఐ (AI) ఫీచర్ల సపోర్ట్ ఉన్న క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని సమాచారం. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత లేటెస్ట్ 'Nothing OS 4.1' సాఫ్ట్వేర్తో రానుండటం విశేషం. స్టోరేజ్ పరంగా ఈ హ్యాండ్సెట్ 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్, అలాగే 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వంటి నాలుగు వేర్వేరు కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి రానుందని అంచనా వేస్తున్నారు, దీనివల్ల మల్టీటాస్కింగ్ , గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా సాగుతాయి.
కెమెరా , శక్తివంతమైన బ్యాటరీ
ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్ వెనుక వైపు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) కలిగిన 50-మెగాпиక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, , 8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఇవ్వవచ్చు. బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో రోజంతా నిరంతరాయంగా పనిచేసేలా భారీ బ్యాకప్ ఇచ్చే 5,400mAh లేదా 6,000mAh బ్యాటరీని అమర్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధర విషయానికొస్తే, ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న నథింగ్ 'A' సిరీస్ మోడల్స్ కంటే తక్కువ బడ్జెట్లోనే ఈ కొత్త 'B' సిరీస్ ఫోన్ రాబోతోంది. రేపు మధ్యాహ్నం జరగబోయే లాంచ్ ఈవెంట్లో దీని అధికారిక ధర , లాంచ్ ఆఫర్ల వివరాలు పూర్తిగా వెల్లడి కానున్నాయి.