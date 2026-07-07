మార్కెట్లోకి మోటో కొత్త ‘బాస్’.. అదిరిపోయే డిజైన్, పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో రానున్న మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్..!
Motorola Edge 70 Max: భారతదేశంలో మోటోరోలా ప్రేమికులకు పండగ లాంటి వార్త. మోటోరోలా సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్లో ఐదో వేరియంట్గా ‘మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్’ ఫోన్ను త్వరలోనే లాంచ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Motorola Edge 70 Max: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా భారతీయ మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి తెరలేపింది. ఇప్పటికే తన ఎడ్జ్ సిరీస్తో ఫ్లాగ్షిప్ మార్కెట్లో సత్తా చాటుతున్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు ఆ సిరీస్లో అత్యంత శక్తివంతమైన, సరికొత్త మోడల్ను పరిచయం చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. సాంకేతిక ప్రియుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించేలా ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ అడుగుపెట్టబోతోంది.
భారతదేశంలో మోటోరోలా ప్రేమికులకు పండగ లాంటి వార్త. మోటోరోలా సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్లో ఐదో వేరియంట్గా ‘మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్’ ఫోన్ను త్వరలోనే లాంచ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక పేజీ ప్రత్యక్షం కావడంతో మొబైల్ ప్రియుల్లో అప్పుడే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యక్షమైన మైక్రోసైట్..
భారతదేశంలో మోటోరోలాకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్లుగా సరికొత్త టెక్నాలజీని అందించే ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు ‘మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్’తో మార్కెట్ను ఒక ఊపు ఊపడానికి సిద్ధమైంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో లైవ్ అయిన అధికారిక వెబ్పేజీ లింక్ ద్వారా ఈ మొబైల్ పేరు ఖరారైంది. మునుపటి మోడల్స్ అయిన ఎడ్జ్ 70, ఎడ్జ్ 70 ప్రో, ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్ సరసన ఇప్పుడు ఈ ‘మ్యాక్స్’ మోడల్ చేరబోతోంది.
కంటికి నచ్చేలా సరికొత్త ఫ్లాట్ డిజైన్..
లీకైన వివరాలు, టీజర్ల ప్రకారం ఈ ఫోన్ లుక్ పరంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. సాధారణంగా వచ్చే కర్వ్డ్ డిస్ప్లేలకు భిన్నంగా, ఈ ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్, స్క్రీన్ రెండూ పూర్తిగా ఫ్లాట్గా (సమతలంగా) ఉండనున్నాయి. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎడమ వైపున చదరపు ఆకారంలో (స్క్వేర్ షేప్) కెమెరా మాడ్యూల్ను అమర్చారు. ఇది ఫోన్కు అత్యంత ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తోంది. ఈ ఫోన్ గ్లేసియర్ బ్లూ, ఒనిక్స్ బ్లాక్, సేజ్ గ్రీన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం.
కృత్రిమ మేధస్సు (AI) సామర్థ్యంతో నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో క్వాల్కమ్ సంస్థకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన ‘స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5’ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ వేగం ఊహించని రేంజ్లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నేటి తరం అవసరమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధస్సు) పనులను మరింత సులువుగా చేయడానికి, దీని ఎన్పీయూ (న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్) పనితీరును మునుపటి కంటే 46 శాతం మెరుగుపరిచినట్లు సంస్థ స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల ఫొటో ఎడిటింగ్, వాయిస్ అసిస్టెన్స్ వంటివి క్షణాల మీద జరిగిపోతాయి.
అదిరిపోయే కెమెరా.. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..
ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్తో కూడిన మూడు అద్భుతమైన కెమెరాలను అమర్చారు. ఇందులో ప్రధాన కెమెరాతో పాటు టెలిఫొటో, అల్ట్రావైడ్ లెన్స్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ప్రొఫెషనల్ రేంజ్ ఫొటోగ్రఫీని ఆస్వాదించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ సిరీస్లో కేవలం టాప్ ఎండ్ మోడల్కే పరిమితమైన ‘వైర్లెస్ ఛార్జింగ్’ సపోర్ట్ను ఈ మ్యాక్స్ వేరియంట్లో కూడా అందిస్తుండటం విశేషం. ఫోన్ కుడివైపున పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు ఉండగా, ఎడమవైపున ప్రత్యేకంగా ‘మోటో ఏఐ కీ’ (Moto AI Key) బటన్ను ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
సరికొత్త డిజైన్, అత్యంత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, అద్భుతమైన ఏఐ ఫీచర్లతో వస్తున్న ‘మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్’ మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే దీని లాంచ్ తేదీ, ధర వివరాలను సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించనుంది. ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ఇది ఒక చక్కని ఎంపిక కానుంది.