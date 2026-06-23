Mid Range Smartphones : 4G ఫోన్ల రీ-ఎంట్రీ.. మిడ్రేంజ్లో కొత్త ట్రెండ్.!
Mid Range Smartphones : భారతదేశంలో 5G సేవలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, మొబైల్ మార్కెట్లో 4G స్మార్ట్ఫోన్లకు క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఇటీవల ప్రముఖ..
Mid Range Smartphones : భారతదేశంలో 5G సేవలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, మొబైల్ మార్కెట్లో 4G స్మార్ట్ఫోన్లకు క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఇటీవల ప్రముఖ బ్రాండ్లు రెడ్మి, పోకో తమ బడ్జెట్ 4G ఫోన్లను లాంచ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా, రాబోయే రోజుల్లో మరికొన్ని స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు కూడా సరికొత్త 4G హ్యాండ్సెట్లను తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు నివేదికలు చెప్తున్నాయి. ఈసారి రాబోయే ఫోన్లు బడ్జెట్ విభాగంలో కాకుండా మిడ్-రేంజ్ అంటే మధ్య శ్రేణి ధరల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది.
మూడు నెలల్లో 4G ఫోన్ల రీ-ఎంట్రీ
ప్రముఖ టెక్ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం రాబోయే జూలై నుండి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో, అంటే అక్టోబర్లో పండుగల సీజన్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే చాలా స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు సరికొత్త 4G ఫోన్లను ఇండియాలో లాంచ్ చేయనున్నాయి. అయితే సదరు కంపెనీల పేర్లు లేదా మోడల్స్ వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ అప్కమింగ్ 4G ఫోన్ల ధరలు భారతదేశంలో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల లోపు ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా తక్కువ ధరలోనే లభించే 4G ఫోన్లు, ఇప్పుడు ఫీచర్లతో కూడిన మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లో కూడా రాబోతుండటం విశేషం.
చిప్ కొరతతో పెరిగిన స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా మొబైల్ మెమరీ, స్టోరేజ్ చిప్లకు తీవ్ర కొరత ఏర్పడటంతో విడిభాగాల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీని ప్రభావంతో స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీలు ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న మోడల్స్ ధరలను పెంచడమే కాకుండా, కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్న 5G ఫోన్ల ధరలను కూడా మునుపటి కంటే ఎక్కువగానే నిర్ణయిస్తున్నాయి. ఈ ధరల పెరుగుదల నుంచి వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకే కంపెనీలు ఇరవై ఐదు వేల బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్లతో కూడిన 4G ఫోన్లను ప్రత్యామ్నాయంగా రంగంలోకి దించుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన బడ్జెట్ మోడళ్లు
ఇటీవల షావోమి సబ్ బ్రాండ్లు విడుదల చేసిన బడ్జెట్ 4G ఫోన్ల ధరలు కూడా మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఏప్రిల్ ఇరవై ఒక్కటో తేదీన రెడ్మి తన 'రెడ్మి A7 ప్రొ 4G' మోడల్ను పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల ధరతో లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఇంచుల డిస్ప్లే, యూనిసోక్ ప్రాసెసర్తో పాటు భారీ ఆరు వేల మూడు వందల ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అలాగే 'రెడ్మి A7 4G' మోడల్ పది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల ధరతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. మరోవైపు పోకో బ్రాండ్ నుండి 'పోకో C81' మోడల్ పది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు విడుదలవ్వగా, అందులోనే తక్కువ ర్యామ్ కలిగిన 'పోకో C81x' బేస్ మోడల్ను తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై... తొమ్మిది రూపాయల ధరకే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 5G నెట్వర్క్ పెద్దగా అవసరం లేని, కేవలం మంచి కెమెరా, డిస్ప్లే, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ కొత్త ఫోన్లు రాబోతున్నాయి.