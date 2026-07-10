Iris AI Chip: సెప్టెంబరులో మెటా సొంత ‘ఐరిస్’ ఏఐ చిప్ ఉత్పత్తి ప్రారంభం
సొంత ‘ఐరిస్’ ఏఐ చిప్ ఉత్పత్తిని సెప్టెంబరులో ప్రారంభించనున్న మెటా. 2027 నాటికి కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని 14 గిగావాట్లకు పెంచే లక్ష్యం.
కృత్రిమ మేధ రంగంలో పోటీ రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వేళ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఇతర కంపెనీల చిప్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన మెటా, ఇకపై సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన ‘ఐరిస్’ అనే ఏఐ చిప్ను ఈ సెప్టెంబరులో ఉత్పత్తిలోకి తీసుకురానుంది. ఈ చిప్తో కంపెనీ డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ఖర్చులను కూడా తగ్గించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మెటా అంతర్గత సమాచార ప్రకారం, ‘ఐరిస్’ చిప్ను కంపెనీ MTIAప్రోగ్రామ్లో భాగంగా రూపొందించింది. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో పనిచేసే ఏఐ సేవలకు అవసరమైన కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని మరింత వేగవంతంగా అందించేందుకు ఈ చిప్ ఉపయోగపడనుంది.
ఎన్విడియా, ఏఎండీపై ఆధారం తగ్గించడమే లక్ష్యం
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా టెక్ కంపెనీలు ఎన్విడియా (NVIDIA), ఏఎండీ (AMD) చిప్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అయితే చిప్లకు డిమాండ్ పెరగడం, సరఫరాలో ఇబ్బందులు, పెరుగుతున్న ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మెటా సొంత చిప్ల తయారీపై దృష్టి సారించింది.
కంపెనీ వర్గాల ప్రకారం, ‘ఐరిస్’ చిప్ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న జీపీయూలకు (GPUs) ప్రత్యామ్నాయం కాదు. వాటితో కలిసి పనిచేస్తూ ఏఐ పనితీరును మరింత మెరుగుపరచడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
కేవలం ఆరు వారాల్లో పరీక్షలు పూర్తి
‘ఐరిస్’ చిప్కు సంబంధించిన పరీక్షలు కేవలం ఆరు వారాల్లోనే పూర్తయ్యాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పెద్ద సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకపోవడం కంపెనీకి ఊరటనిచ్చింది. గత ఐదేళ్లుగా సొంత చిప్ అభివృద్ధిలో ఎదురైన సవాళ్ల తర్వాత ఇది మెటాకు పెద్ద విజయంగా భావిస్తున్నారు.
బ్రాడ్కామ్, టీఎస్ఎంసీతో భాగస్వామ్యం
ఈ చిప్ రూపకల్పనలో బ్రాడ్కామ్ కీలక పాత్ర పోషించగా, తయారీ బాధ్యతలను తైవాన్ సెమీకండక్టర్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ (TSMC) చేపట్టింది. భవిష్యత్ తరాల ఏఐ చిప్ల కోసం కూడా మెటా-బ్రాడ్కామ్ భాగస్వామ్యాన్ని 2029 వరకు కొనసాగించనున్నట్లు సమాచారం.
2027 నాటికి రెట్టింపు కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యం
ఏఐ సేవలను మరింత విస్తరించేందుకు మెటా భారీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ ఏడాది 7 గిగావాట్ల కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని, 2027 నాటికి దానిని 14 గిగావాట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది అనేక చిన్న దేశాల మొత్తం విద్యుత్ వినియోగాన్ని మించే స్థాయిలో ఉంటుందని అంచనా.
ఏఐ కోసం భారీ పెట్టుబడులు
ఈ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు మెటా ఈ ఏడాదిలోనే 145 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలపై ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించింది. మెమరీ చిప్లు, స్టోరేజ్ పరికరాలు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ పరికరాల కోసం సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సాన్డిస్క్, సుమిటోమో ఎలక్ట్రిక్ వంటి సంస్థలతో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంది.
ఏఐ పోటీ మరింత వేగం
ఓపెన్ఏఐ, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఆంత్రోపిక్ వంటి కంపెనీలు ఇప్పటికే ఏఐ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సొంత చిప్ల అభివృద్ధి మెటాకు వ్యూహాత్మకంగా కీలకంగా మారింది. దీని ద్వారా ఖర్చులను తగ్గించడంతో పాటు, కొత్త ఏఐ సేవలను మరింత వేగంగా వినియోగదారులకు అందించే అవకాశం కంపెనీకి లభించనుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, ‘ఐరిస్’ ఏఐ చిప్ ఉత్పత్తి ప్రారంభం మెటా టెక్నాలజీ ప్రయాణంలో మరో కీలక మైలురాయిగా మారనుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఏఐ రంగంలో పోటీని ఇది మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చే అవకాశముందని పరిశ్రమ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.