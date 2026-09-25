itel ACE 4 Shine : రూ.1,059కే ఫీచర్ ఫోన్.. టైప్-C ఛార్జింగ్తో itel కొత్త ఫోన్.!
itel ACE 4 Shine : తక్కువ బడ్జెట్లో ఫీచర్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ ఐటెల్ (itel), తన కొత్త మోడల్..
itel ACE 4 Shine : తక్కువ బడ్జెట్లో ఫీచర్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ ఐటెల్ (itel), తన కొత్త మోడల్ 'itel ACE 4 Shine' ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. రోజువారీ అవసరాలకు, సెకండరీ ఫోన్గా ఉపయోగించడానికి , ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లు, తొలిసారి ఫోన్ వాడే వారికి అనుకూలంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. సాధారణంగా ఈ బడ్జెట్ ఫీచర్ ఫోన్లలో కనిపించని USB టైప్-సి (Type-C) ఛార్జింగ్ పోర్ట్ను అందించడం ఈ మొబైల్ ప్రధాన ప్రత్యేకాంశం.
మెరుగైన డిజైన్ , డిస్ప్లే
ఈ ఫోన్ను చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలుగా కర్వ్డ్ బాడీ, టెక్స్చర్డ్ ఫినిష్తో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 128×160 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ కలిగిన 1.77 అంగుళాల QQVGA కలర్ డిస్ప్లే అమర్చారు. వృద్ధులకు సులభంగా కనిపించేలా పెద్ద అక్షరాలతో కూడిన డయలర్, రాత్రివేళల్లో ఉపయోగపడేలా వెలుగునిచ్చే 'రేడియంట్ కీప్యాడ్' అందించారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ బ్లాక్, మ్యాజిక్ బ్లూ , ఫారెస్ట్ గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
టైప్-సి ఛార్జింగ్ , బ్యాటరీ బ్యాకప్
ఈ ఫోన్లో 1,000mAh బ్యాటరీని పొందుపరిచారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 8 రోజుల వరకు స్టాండ్బై, 8.3 గంటల వరకు నిరంతర టాక్టైమ్ను ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. పాత మైక్రో-USB కేబుల్స్ అవసరం లేకుండా ఆధునిక టైప్-సి పోర్ట్ ద్వారా దీనిని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు
చూపు మందగించిన వారు లేదా వృద్ధుల కోసం ఇందులో 'కింగ్ వాయిస్' అనే ప్రత్యేక ఫీచర్ను ఇచ్చారు. ఇది మెనూ ఆప్షన్లు , వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ వివరాలను ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో వాయిస్ రూపంలో వినిపిస్తుంది. అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడేలా SOS బటన్ ఫంక్షన్ను కూడా చేర్చారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ సహా 9 ప్రాంతీయ భాషల సపోర్ట్ ఉండగా, సందేశాలు పంపడానికి 22 భారతీయ భాషలకు బిఐఎస్ (BIS) సర్టిఫైడ్ డిస్ప్లే మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్, స్టోరేజ్ , ఇతర ఫీచర్లు
పనితీరు కోసం ఇందులో యూనిసాక్ SC6533G ప్రాసెసర్ను వాడారు. దీనికి 4MB ర్యామ్, 8MB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్ను 32GB వరకు పెంచుకోవచ్చు. ఇందులో 500 కాంటాక్ట్ నంబర్లను సేవ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇది 2G నెట్వర్క్పై పనిచేసే డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్. దీనితో పాటు వైర్లెస్ FM రేడియో (రికార్డింగ్ సదుపాయంతో), బ్లూటూత్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, ఆటోమేటిక్ కాల్ రికార్డింగ్, పవర్ఫుల్ LED టార్చ్, మ్యూజిక్ ప్లేయర్, అలారం , కాలిక్యులేటర్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ధర వివరాలు..
భారత మార్కెట్లో itel ACE 4 Shine ధరను రూ. 1,059 గా నిర్ణయించారు. ఇది ఐటెల్ అధికారిక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ , ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. కొనుగోలు అనంతర సేవలకు గాను దేశవ్యాప్తంగా కార్ల్కేర్ (Carlcare) నెట్వర్క్ పరిధిలోని 1,000కి పైగా సేవా కేంద్రాల ద్వారా వినియోగదారులకు కస్టమర్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది.