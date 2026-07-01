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iQOO Tablet : ఐకూ నుంచి అదిరిపోయే కాంపాక్ట్ గేమింగ్ ట్యాబ్లెట్.. లీకైన ఫీచర్లు.!

iQOO Tablet : స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో గేమింగ్ డివైజ్‌లకు పెట్టింది పేరైన 'ఐకూ' (iQOO), ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ రంగంలో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపబోతోంది. గేమింగ్..

G Krishna
Published on: 1 July 2026 5:49 PM IST
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iQOO Tablet : స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో గేమింగ్ డివైజ్‌లకు పెట్టింది పేరైన 'ఐకూ' (iQOO), ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ రంగంలో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపబోతోంది. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సరికొత్త కాంపాక్ట్ (చిన్న సైజు) గేమింగ్ ట్యాబ్లెట్‌ను iQOO సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తాజాగా లీకులు వచ్చాయి. సాధారణంగా మార్కెట్లో పెద్ద స్క్రీన్ ట్యాబ్లెట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి, కానీ iQOO మాత్రం ఈసారి భిన్నంగా చిన్న సైజులో, అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో ఈ డివైజ్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ప్రముఖ చైనీస్ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ 'వైబో' (Weibo) లో నమ్మకమైన టిప్‌స్టర్ 'డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్' ఈ ట్యాబ్లెట్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలను పంచుకున్నారు.

మినీ డిజైన్.. చేతిలో ఇమిడిపోయే గేమింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఐకూ ప్యాడ్స్ అన్నీ పెద్ద స్క్రీన్‌లతో వస్తున్నాయి. అయితే, కొంతమంది గేమర్స్ చేతుల్లో సులభంగా పట్టుకుని, ఎక్కువ సమయం అలసట లేకుండా ఆడేందుకు వీలుగా ఉండే చిన్న సైజు ట్యాబ్లెట్లను ఇష్టపడతారు. వారిని టార్గెట్ చేస్తూనే iQOO ఈ 'మినీ మోడల్' ట్యాబ్లెట్‌ను డిజైన్ చేస్తోంది. ఇది మార్కెట్లోకి వస్తే.. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 8.8-ఇంచుల డిస్‌ప్లే కలిగిన 'లెనోవా లెజియన్ ట్యాబ్ జెన్ 5' (Lenovo Legion Tab Gen 5) వంటి పాపులర్ గేమింగ్ ట్యాబ్లెట్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. దీని స్క్రీన్ పరిమాణం ఎంత అనేదానిపై స్పష్టత లేనప్పటికీ, పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే సైజులోనే ఇది రానుంది.

నెక్స్ట్-జనరేషన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్

ఈ ట్యాబ్లెట్ సైజు చిన్నదైనప్పటికీ, పర్ఫార్మెన్స్ (కార్యక్షమత) విషయంలో మాత్రం ఇదొక 'బీస్ట్' అని చెప్పవచ్చు. క్వాల్కమ్ కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించని, రాబోయే నెక్స్ట్-జనరేషన్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రాసెసర్ 'స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6' (Snapdragon 8 Elite Gen 6) సిరీస్‌తో ఈ ట్యాబ్లెట్ పనిచేస్తుందని లీకుల ద్వారా సమాచారం. ఈ చిప్‌సెట్‌ను అత్యంత అధునాతన 4 నానోమీటర్ (4nm) టెక్నాలజీతో తయారు చేయనున్నారు. దీనివల్ల ట్యాబ్లెట్ వేడెక్కకుండా, బ్యాటరీని చాలా తక్కువగా వినియోగించుకుంటుంది. క్వాల్కమ్ సరికొత్త ఓరియన్ ఆర్కిటెక్చర్‌ ఆధారంగా 2+3+3 CPU లేఅవుట్‌తో రాబోయే ఈ ప్రాసెసర్, భారీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎక్కడా లాగ్ (Lag) లేకుండా స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను ఇస్తుంది. క్వాల్కమ్ ఈ సిరీస్‌లో స్టాండర్డ్ వెర్షన్‌తో పాటు 'స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో' (Pro) వేరియంట్‌ను కూడా తీసుకురావచ్చని టాక్ నడుస్తోంది, అయితే iQOO ట్యాబ్లెట్‌లో ఏ వెర్షన్ వాడతారనేది ఇంకా సస్పెన్స్.

ఐకూ ప్యాడ్ 6 ప్రో (iQOO Pad 6 Pro) తో పోలిక

ఈ ఏడాది మే నెలలోనే iQOO తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ట్యాబ్లెట్ అయిన 'iQOO ప్యాడ్ 6 ప్రో' ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. అది 13.2-ఇంచుల భారీ డిస్‌ప్లే , స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ప్రాసెసర్‌తో వచ్చింది. ఇప్పుడు రాబోయే కొత్త ట్యాబ్లెట్ దీనికంటే సైజులో చాలా చిన్నదిగా ఉంటూనే, మరింత అప్‌గ్రేడెడ్ , సరికొత్త తరం ప్రాసెసర్‌తో రానుండటం విశేషం.

లాంచ్ ఎప్పుడు? ఏ ఫోన్‌తో పాటు రానుంది.?

లీకుల ప్రకారం, ఈ సరికొత్త కాంపాక్ట్ గేమింగ్ ట్యాబ్లెట్ 2026 రెండో అర్ధభాగంలో (Second Half of 2026) మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఐకూ కంపెనీ తన తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ అయిన 'iQOO 16' లాంచ్ ఈవెంట్‌లోనే ఈ ట్యాబ్లెట్‌ను కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ఛాన్స్ ఉందని టిప్‌స్టర్ పేర్కొన్నారు. పెద్ద స్క్రీన్లు నచ్చని, కేవలం పవర్‌ఫుల్ గేమింగ్ కోసమే ఒక కాంపాక్ట్ డివైజ్ కావాలనుకునే ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు iQOO నుంచి రాబోయే ఈ సరికొత్త మినీ ట్యాబ్లెట్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది. స్క్రీన్ సైజ్, కెమెరా, బ్యాటరీ కెపాసిటీ , ధర వంటి మరిన్ని వివరాలు తెలియాలంటే కంపెనీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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