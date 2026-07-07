iQOO ఫ్యాన్స్కు షాక్.. iQOO 16 భారత్కు రాదా?
భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే అత్యుత్తమ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లను అందించే బ్రాండ్గా ‘ఐకూ’ (iQOO) కి మంచి గుర్తింపు ఉంది.
భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే అత్యుత్తమ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లను అందించే బ్రాండ్గా ‘ఐకూ’ (iQOO) కి మంచి గుర్తింపు ఉంది. ముఖ్యంగా గేమర్స్, టెక్ ప్రియులు ఈ బ్రాండ్ కొత్త ఫోన్ల కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ ‘ఐకూ 16’ (iQOO 16) గురించి గత కొన్ని వారాలుగా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల లీకులు తెగ హల్చల్ చేశాయి. చైనా మార్కెట్లో విడుదలైన వెంటనే ఈ ఫోన్ ఇండియాకు కూడా వస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ, తాజా నివేదికల ప్రకారం భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు నిరాశ తప్పేలా లేదు. ఈ ఏడాది ఐకూ 16 మోడల్ భారత్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ప్రముఖ టిప్స్టర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పెరిగిపోతున్న ధరలే మెయిన్ రీజన్..
ప్రముఖ టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో మెమొరీ భాగాల (dRAM , NAND స్టోరేజ్ కాంపోనెంట్స్) తయారీ ఖర్చులు, స్పేర్ పార్ట్స్ ధరలు గత కొంతకాలంగా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమను వేధిస్తున్న ఈ రేట్ల పెంపుదల ప్రభావం ఐకూ 16 పై గట్టిగానే పడింది. ఒకవేళ ఐకూ 16 ఫోన్ను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తే, దాని ప్రారంభ ధర ఏకంగా రూ.85,000 దాటిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు ఐకూ బ్రాండ్ అంటేనే ‘తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు’ (Aggressive Pricing) అనే నమ్మకం యూజర్లలో ఉంది. కానీ ఒకేసారి రూ.85 వేలకు పైగా బడ్జెట్తో మొబైల్ను తీసుకొస్తే మార్కెట్లో యాపిల్, శామ్సంగ్ వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్లతో పోటీ పడటం కష్టమని భావించి, కంపెనీ ఈ లాంచ్ను ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
మునుపటి మోడల్ ‘ఐకూ 15’ ధరలు కూడా అప్
ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ఐకూ 15 (iQOO 15) ధరల ట్రెండ్ను గమనిస్తే ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ ఫోన్ ప్రారంభంలో 12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ బేస్ వేరియంట్ రూ.72,999 ధరకు లభించగా, 16GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.79,999 గా ఉండేది. అయితే, ఈ మధ్య కాలంలో కాంపోనెంట్స్ రేట్లు పెరగడంతో కంపెనీ వీటికి ఏకంగా రూ.4,000 వరకు ధరలను పెంచాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వీటి ధరలు వరుసగా రూ.76,999 , రూ.83,999 కి చేరాయి. మునుపటి మోడల్ ధరలే ఈ రేంజ్లో ఉంటే, సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) ప్రాసెసర్తో రాబోయే ఐకూ 16 ధరలు సాధారణ శ్రేణి వినియోగదారులకు మరింత భారంగా మారుతాయని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇండియా రోడ్మ్యాప్ను మార్చేసిన ఐకూ
మెమొరీ కాంపోనెంట్స్ రేట్లు పెరగడంతో కేవలం ఐకూ మాత్రమే కాదు, చాలా స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు తమ సరికొత్త ప్రీమియం మోడల్స్ విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఐకూ ఇండియా తన మార్కెట్ వ్యూహాన్ని (Product Roadmap) పూర్తిగా మార్చేసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఐకూ ఇండియా నుండి ఇతర ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లు లేదా ‘నియో’ (Neo) సిరీస్ అప్డేట్లు ఏవీ రావడం లేదు. వాటి స్థానంలో కేవలం తక్కువ ధరలో లభించే ‘Z-సిరీస్’ బడ్జెట్ ఫోన్ల పైనే కంపెనీ దృష్టి పెట్టనుంది.
ప్రస్తుతం ఐకూ ఇండియా అధికారికంగా ఒక కొత్త బడ్జెట్ హ్యాండ్సెట్ను టీజ్ చేస్తోంది, అది బహుశా ‘ఐకూ Z11’ (iQOO Z11) అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఏడాది ఐకూ ప్రియులు భారీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ల ఆశలను వదులుకుని, తక్కువ బడ్జెట్లో వచ్చే ఆకర్షణీయమైన స్మార్ట్ఫోన్లకే పరిమితం కావాల్సి వస్తోంది. అయితే, ఐకూ 16 సిరీస్ చైనాలో మాత్రం యథావిధిగా లాంచ్ కానుంది. భారత్లో ధరలు అదుపులోకి వచ్చేంతవరకు పాత మోడల్ అయిన ఐకూ 15 అమ్మకాలనే కొనసాగించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది.