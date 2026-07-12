iPhoneలో సీక్రెట్ ట్రిక్.. సైడ్ బటన్తో ఇక టెన్షన్ లేదు.!
iPhone Tips : ఐఫోన్ వాడుతున్న వారిలో చాలా మంది తరచూ ఒక విచిత్రమైన సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఎవరితోనైనా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు,
iPhone Tips : ఐఫోన్ వాడుతున్న వారిలో చాలా మంది తరచూ ఒక విచిత్రమైన సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఎవరితోనైనా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, లేదా ఫోన్ను చేతిలో పట్టుకుని నడుస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఫోన్ పక్కన ఉండే సైడ్ బటన్ (పవర్ బటన్) ప్రెస్ అవుతుంది. అంతే, మరుసటి క్షణమే అవతలి వారితో మాట్లాడుతున్న కాల్ కట్ అయిపోతుంది. నిజానికి స్క్రీన్ వైపు చూడకుండానే సులభంగా కాల్ ఎండ్ చేయడానికి యాపిల్ సంస్థ డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన ఫీచర్ ఇది. అయినప్పటికీ, ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే ఇది చాలా మందికి ఉపయోగపడటం కంటే తీవ్రమైన చిరాకును తెప్పిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆఫీస్ మీటింగుల్లో లేదా ఎవరైనా సీరియస్ మ్యాటర్ చెప్తున్నప్పుడు ఇలా చేతి వేలు తగిలి కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయితే వచ్చే కోపమే వేరు. ఈ తలనొప్పికి శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టడానికి యాపిల్ ఐఓఎస్ 16 వెర్షన్ నుండి ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చాలా మందికి దీని గురించి తెలియక ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
సైడ్ బటన్ తలనొప్పికి ఇలా ఈజీగా చెక్ పెట్టండి
మీ ఐఫోన్లో ఈ కాల్ డ్రాపింగ్ సమస్యకు గుడ్ బై చెప్పడం చాలా సులభం. దీని కోసం మీరు ఎటువంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, మీ ఐఫోన్ సెట్టింగ్స్లోనే చిన్న మార్పు చేస్తే సరిపోతుంది. ముందుగా మీ ఫోన్లోని మెయిన్ 'Settings' యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ స్క్రీన్ను కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే మీకు 'Accessibility' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసాక, అందులో ఉండే 'Touch' అనే సెక్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీలో మరికాస్త కిందకు వెళ్తే 'Prevent Lock to End Call' అనే ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. దానికి సరిగ్గా పక్కన ఉండే బటన్ను ఆన్ చేయాలి.
ఈ చిన్న మార్పు చేసిన తర్వాత మీ ఐఫోన్ పెర్ఫామెన్స్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీరు ఎవరితోనైనా యాక్టివ్ కాల్లో ఉన్నప్పుడు పొరపాటున సైడ్ బటన్ను గట్టిగా ప్రెస్ చేసినా కూడా కాల్ అస్సలు కట్ అవ్వదు. అవతలి వ్యక్తి వాయిస్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్పష్టంగా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది, కానీ మీ ఫోన్ స్క్రీన్ మాత్రం సేఫ్గా లాక్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఫోన్ జేబులో పెట్టుకున్నా లేదా స్క్రీన్ వేరే చోట తగిలినా అన్వాంటెడ్ టచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో మీకు మళ్లీ పాత పద్ధతే కావాలనుకుంటే, ఇదే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి ఆ బటన్ను ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఈ ఒక్క సెట్టింగ్ వల్ల ఫోన్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్లో వచ్చే మార్పులు ఇవే
ఈ ఆప్షన్ను ఆన్ చేయడం వల్ల మీ ఐఫోన్ కేవలం మాట్లాడుతున్న కాల్స్ మాత్రమే కాదు, మీకు వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ విషయంలో కూడా కాస్త భిన్నంగా స్పందిస్తుంది. సాధారణంగా ఎవరిదైనా ఫోన్ వస్తున్నప్పుడు సైడ్ బటన్ను వరుసగా రెండు సార్లు నొక్కితే ఆ కాల్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ, ఈ కొత్త ఫీచర్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత అలా రెండు సార్లు నొక్కినా కూడా కాల్ కట్ కాదు. అయితే, ఫోన్ వస్తున్నప్పుడు సైడ్ బటన్ను ఒక్కసారి నొక్కి రింగ్టోన్ను సైలెంట్ చేసుకునే పాత డెఫాల్ట్ ఫీచర్ మాత్రం ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల మీటింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు కాల్ కట్ చేయకుండా ఫోన్ను సైలెంట్ చేయడం సులువవుతుంది.
ఈ మార్పు కేవలం ఐఫోన్ పక్కన ఉండే ఫిజికల్ బటన్కు మాత్రమే వర్తిస్తుందని యూజర్లు గమనించాలి. మీరు మాట్లాడటం పూర్తయిన తర్వాత ఎప్పటిలాగే డిస్ప్లే మీదున్న ఎరుపు రంగు ఎండ్ కాల్ బటన్ నొక్కి కాల్ కట్ చేయవచ్చు. అలాగే మీరు వాడే బ్లూటూత్ ఇయర్ఫోన్స్, యాపిల్ ఎయిర్పాడ్స్, వైర్డ్ హెడ్సెట్స్ లేదా యాపిల్ వాచ్ కంట్రోల్స్ ద్వారా కూడా కాల్స్ను ఎప్పటిలాగే ఎండ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి లేట్ చేయకుండా మీ ఐఫోన్లో ఈ స్మార్ట్ సెట్టింగ్ను ఇప్పుడే ఆన్ చేసుకోండి.