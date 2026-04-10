Home టెక్నాలజీInstagram: ఇకపై ఆ వీడియోలకు చెక్.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!

Meta Content Policy Update: ఇన్ స్టాలో సరికొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా టీనేజర్ల కోసం కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయనుంది.

Updated on: 10 April 2026 12:27 PM IST
Instagram
X

Instagram Teen Safety: సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా, టీనేజర్ల భద్రత కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చారిత్రాత్మకమైన మార్పులను ప్రకటించింది. సున్నితమైన, అభ్యంతరకర కంటెంట్ నుంచి 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలను రక్షించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కఠినమైన ఫిల్టర్లను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇకపై మైనర్ల ఫీడ్‌లో అభ్యంతరకర పోస్ట్‌లకు తావులేకుండా ఆటోమేటిక్ సెట్టింగ్‌లను సంస్థ సిద్ధం చేసింది.

పిల్లల భద్రతే ప్రాధాన్యం..

నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావం చిన్న పిల్లలపై తీవ్రంగా ఉంటోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మైనర్ల మానసిక ఆరోగ్యం, భద్రత కోసం మెటా సంస్థ తన కంటెంట్ పాలసీని పూర్తిగా సవరించింది. ముఖ్యంగా 18 ఏళ్లలోపు వినియోగదారుల కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సరికొత్త రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అమెరికా వంటి దేశాల్లో ఎదుర్కొంటున్న చట్టపరమైన ఒత్తిడి, వినియోగదారుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ గ్లోబల్ అప్‌డేట్ విడుదలైంది.

కఠినతరం కానున్న కంటెంట్ ఫిల్టరింగ్..

ఈ కొత్త భద్రతా అప్‌డేట్ వల్ల టీనేజర్లు ఇకపై ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో హింస, నగ్నత్వం, మత్తు పదార్థాల వాడకం, ప్రాణాపాయం కలిగించే సాహసకృత్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలను చూడలేరు. ఒకవేళ ఎవరైనా టీనేజర్ అటువంటి విషయాల కోసం వెతికినా, అల్గోరిథం వాటిని గుర్తించి వెంటనే బ్లాక్ చేస్తుంది లేదా దాచిపెడుతుంది. ఈ మార్పులు మైనర్ల ఖాతాలకు వర్తిస్తాయి. అత్యంత కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, పిల్లలు ఈ సెట్టింగ్‌లను స్వయంగా మార్చుకోలేరు. దీని కోసం వారు తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

పరిమిత కంటెంట్..

కేవలం వీడియోలే కాకుండా, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ 'పరిమిత కంటెంట్' అనే కొత్త ఫీచర్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల అపరిచితుల నుంచి వచ్చే సందేశాలు, కాల్స్ పరిమితం అవుతాయి. తద్వారా ఆన్‌లైన్ వేధింపులు, బెదిరింపుల నుంచి పిల్లలకు రక్షణ లభిస్తుంది. డిఫాల్ట్‌గా ఈ ఫీచర్ మైనర్ల ఖాతాలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది వారి ఆన్‌లైన్ అనుభవాన్ని మరింత సురక్షితంగా మారుస్తుంది.

చట్టపరమైన సవాళ్లు, భవిష్యత్తు ప్రణాళిక..

పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని న్యూ మెక్సికో లాస్ ఏంజిల్స్‌లో మెటా సంస్థపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ న్యాయ పోరాటాల తర్వాత సంస్థ మరింత బాధ్యతాయుతంగా స్పందిస్తూ ఈ చర్యలు తీసుకుంది. "ఏ వ్యవస్థ కూడా వంద శాతం పరిపూర్ణంగా ఉండదు, కానీ పిల్లల భద్రత కోసం మేం నిరంతరం మార్పులు చేస్తూనే ఉంటాం" అని మెటా తన బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. సినిమాల్లో వయస్సును బట్టి రేటింగ్ ఉన్నట్లే, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా టీనేజర్లకు తగిన సమాచారం మాత్రమే అందేలా ఈ మార్పులు దోహదపడనున్నాయి.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X