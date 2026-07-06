మొబైల్ ప్రియులకు పండగే.. 200 ఎంపీ కెమెరాతో హువావే సంచలనం.. గ్లోబల్ లాంచ్కి రెడీ..!
Huawei Pura 90 Pro Max Global Launch: ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం హువావే, సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. అధునాతన కెమెరా సాంకేతికత, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన 'హువావే పురా 90' సిరీస్ను ప్రపంచ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి ముహూర్తం ఖరారు చేసింది.
Huawei Pura 90 Pro Max Global Launch: ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం హువావే, సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. అధునాతన కెమెరా సాంకేతికత, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన 'హువావే పురా 90' సిరీస్ను ప్రపంచ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మొబైల్ ప్రియులలో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది.
జూలై 14న ప్రపంచ మార్కెట్లోకి అరంగేట్రం..
హువావే తన ప్రతిష్టాత్మక ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ అయిన 'హువావే పురా 90' (Huawei Pura 90) సిరీస్ను జూలై 14న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్ వేదికగా జరగనున్న ఒక భారీ ఈవెంట్లో ఈ ఫోన్లను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ సిరీస్ కింద హువావే పురా 90, పురా 90 ప్రో, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మోడల్ అయిన 'హువావే పురా 90 ప్రో మాక్స్' స్మార్ట్ఫోన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లో విడుదలైన ఈ ఫోన్లు అక్కడ భారీ విజయాన్ని నమోదు చేయగా, ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్ను కొల్లగొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలకే సవాల్ విసిరే 200 ఎంపీ జూమ్ కెమెరా..
ఈ సిరీస్లో అత్యంత ఖరీదైన, ప్రీమియం మోడల్ అయిన 'హువావే పురా 90 ప్రో మాక్స్' స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా విభాగంలో ఒక సరికొత్త రికార్డును సృష్టించబోతోంది. ఇందులో ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ (MP) సామర్థ్యం గల పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను అమర్చారు. ఇది 4x ఆప్టికల్ జూమ్, 100x డిజిటల్ జూమ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కెమెరాలో ఉపయోగించిన ప్రత్యేకమైన ప్రిస్మాటిక్ నిర్మాణం వల్ల, సాధారణ ఫోన్ల కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ వెలుతురును గ్రహిస్తుంది. ఫలితంగా చీకటిలో సైతం ఎంతో స్పష్టమైన, అద్భుతమైన చిత్రాలను, ప్రొఫెషనల్ నాణ్యతతో కూడిన పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోలను క్లిక్ చేయవచ్చు. దీనితో పాటు 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 40 ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలు దీనికి అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి.
పవర్ ఫుల్ కిరిన్ ప్రాసెసర్.. సరికొత్త హార్మొనీ ఓఎస్..
హువావే పురా 90 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడళ్లు సరికొత్త 'కిరిన్ 9030ఎస్' (Kirin 9030S) శక్తివంతమైన చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి. ఇది కేవలం దైనందిన పనులను వేగంగా చేయడమే కాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లు కంపెనీ స్వంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిన 'హార్మొనీ ఓఎస్ 6.1' (HarmonyOS 6.1) పై నడుస్తాయి. 16 జీబీ వరకు ర్యామ్, 1 టీబీ వరకు భారీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో లభించే ఈ ఫోన్లలో మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ అనుభూతి అత్యంత సాఫీగా సాగుతుంది.
భారీ బ్యాటరీ.. రక్షణకు కున్లున్ గ్లాస్ భరోసా..
హువావే పురా 90 ప్రో మాక్స్ మోడల్లో కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం 6,000 ఎంఏహెచ్ (mAh) సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది సుదీర్ఘ కాలం పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇవ్వడమే కాకుండా, కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఫోన్ పూర్తిగా చార్జ్ అయ్యేలా 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్, 80W వైర్లెస్ చార్జింగ్ సాంకేతికతను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక స్క్రీన్ రక్షణ విషయానికి వస్తే, ప్రమాదవశాత్తు కింద పడినా పగలకుండా ఉండేలా అత్యంత బలమైన 'కున్లున్ ప్రొటెక్టివ్ గ్లాస్' (Kunlun Glass) ను దీనిపై అమర్చారు. అలాగే నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కల్పించేలా దీనికి ఐపీ68/69 రేటింగ్ కూడా ఇచ్చారు.
స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడమే ధ్యేయంగా హువావే ఈ సరికొత్త పురా 90 సిరీస్ను రూపొందించింది. ఐఫోన్, శాంసంగ్ వంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైన ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి. జూలై 14న జరగబోయే అధికారిక లాంచ్ ఈవెంట్లో దీని అంతర్జాతీయ ధర, లభ్యతకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.