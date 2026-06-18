Home టెక్నాలజీGmail Tips: మెయిల్ రాసి పెట్టండి.. కరెక్ట్ టైమ్‌కి అదే వెళ్తుంది.. జీమెయిల్ షెడ్యూల్ ఫీచర్ ప్రాసెస్ ఇదే!

Gmail Tips: మెయిల్ రాసి పెట్టండి.. కరెక్ట్ టైమ్‌కి అదే వెళ్తుంది.. జీమెయిల్ షెడ్యూల్ ఫీచర్ ప్రాసెస్ ఇదే!

Gmail Tips: జీమెయిల్‌లో ఈమెయిల్స్ షెడ్యూల్ చేయడం ఎలాగో తెలుసా? ఆఫీస్ పనివేళల తర్వాత లేదా అర్ధరాత్రి మెయిల్స్ పంపాల్సి వచ్చినప్పుడు ఉపయోగపడే అద్భుతమైన ట్రిక్, దాని పరిమితులు (Limits) ఇక్కడ చూడండి.

Arun Chilukuri
Published on: 18 Jun 2026 2:39 PM IST
Gmail Tips
X

Gmail Tips: మెయిల్ రాసి పెట్టండి.. కరెక్ట్ టైమ్‌కి అదే వెళ్తుంది.. జీమెయిల్ షెడ్యూల్ ఫీచర్ ప్రాసెస్ ఇదే!

Gmail Tips: ఈ రోజుల్లో ఆఫీస్ పనులు, వ్యాపార లావాదేవీలు, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం జీమెయిల్ (Gmail) వాడకం నిత్య జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. అయితే చాలా మంది తమకు ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు ఈమెయిల్స్ రాసి వెంటనే సెండ్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు అవతలి వ్యక్తి బిజీగా ఉండటం వల్ల లేదా ఆ సమయంలో ఆఫీస్ అవర్స్ కాకపోవడం వల్ల ఆ మెయిల్స్ ఇన్బాక్స్‌లో ఎక్కడో వెనక్కి పడిపోతాయి. ఫలితంగా వారు వాటిని వెంటనే చదివే అవకాశం తగ్గుతుంది.

ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు జీమెయిల్‌లో ఒక అద్భుతమైన 'ఈమెయిల్ షెడ్యూల్' (Email Schedule) ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా మీరు మెయిల్ ముందే రాసి పెట్టుకుని.. అది అవతలి వ్యక్తికి ఏ తేదీన, ఏ సమయానికి వెళ్లాలో ముందే సెట్ చేసుకోవచ్చు.

1. జీమెయిల్‌లో ఈమెయిల్‌ను షెడ్యూల్ చేయడం ఎలా?

జీమెయిల్‌లో ఈమెయిల్‌ను షెడ్యూల్ చేయడం చాలా సులభం. మీ కంప్యూటర్ లేదా లాప్‌టాప్‌లో కింద పేర్కొన్న స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి.

స్టెప్ 1: మొదట మీ సిస్టమ్‌లో జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయాలి.

స్టెప్ 2: స్క్రీన్ పైన ఎడమ వైపు మూలలో కనిపించే 'కంపోజ్' (+ Compose) బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, ఎప్పటిలాగే మీ ఈమెయిల్ కంటెంట్, సబ్జెక్ట్ టైప్ చేయాలి.

స్టెప్ 3: మెయిల్ అంతా రాసేసిన తర్వాత.. కింద ఉండే బ్లూ కలర్ 'సెండ్' (Send) బటన్‌పై నేరుగా క్లిక్ చేయకూడదు.

స్టెప్ 4: ఆ సెండ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న చిన్న 'డౌన్ ఆరో' (క్రిందికి ఉన్న బాణం గుర్తు 🔽) పై క్లిక్ చేయాలి.

స్టెప్ 5: అక్కడ మీకు 'షెడ్యూల్ సెండ్' (Schedule send) అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన తేదీ, సమయాన్ని (Date & Time) ఎంచుకుంటే చాలు.

మీరు సెట్ చేసిన సమయానికి ఆటోమేటిక్‌గా ఆ మెయిల్ అవతలి వ్యక్తికి డెలివరీ అయిపోతుంది.

2. షెడ్యూల్ చేసిన మెయిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మార్పులు చేయడం ఎలా?

మీరు షెడ్యూల్ చేసిన ఈమెయిల్స్ కరెక్ట్ టైమ్‌కే వెళ్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ.

షెడ్యూల్డ్ ఫోల్డర్: మీ జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ పక్కన ఉండే ఎడమ వైపు మెనూ ప్యానెల్‌లో 'షెడ్యూల్డ్' (Scheduled) అనే ఒక ప్రత్యేక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీరు భవిష్యత్తులో వెళ్లడానికి సెట్ చేసిన అన్ని ఈమెయిల్స్ అక్కడ లైన్ లో కనిపిస్తాయి.

ఎడిటింగ్ లేదా రీషెడ్యూల్: ఒకవేళ ఆ మెయిల్‌లో ఏదైనా మార్పులు చేయాలనుకుంటే.. సదరు ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసి, పైభాగంలో ఉండే 'క్యాన్సిల్ సెండ్' (Cancel send) పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మార్పులు చేసుకుని మళ్లీ డౌన్ ఆరో ద్వారా కొత్త టైమ్‌కు రీషెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు.

3. క్యాన్సిల్ చేస్తే మేటర్ డిలీట్ అయిపోతుందా? లిమిట్స్ ఏంటి?

చాలా మందికి ఒక అనుమానం ఉంటుంది.. షెడ్యూల్ చేసిన ఈమెయిల్‌ను క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆ మేటర్ అంతా డిలీట్ అయిపోతుందేమో అని భయపడుతుంటారు. కానీ మీరు 'క్యాన్సిల్ సెండ్' క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఈమెయిల్ మాయం అవ్వదు. అది ఆటోమేటిక్‌గా ఒక సాధారణ 'డ్రాఫ్ట్ మెయిల్' (Draft) లా మారిపోతుంది. దీనివల్ల మీరు కష్టపడి రాసిన టెక్స్ట్ లేదా అటాచ్ చేసిన ఫైల్స్ ఏవీ డిలీట్ కావు.

గరిష్ట పరిమితి (Limit):

జీమెయిల్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఒక యూజర్ ఒకే సమయంలో గరిష్టంగా 100 ఈమెయిల్స్ వరకు ఇలా షెడ్యూల్ క్యూలో పెట్టుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో ఉన్నవారికి, ఒకేసారి చాలా మందికి వేర్వేరు సమయాల్లో మెయిల్స్ పంపాలనుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఫీచర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.

GmailEmailGmail Tricks 2026How to Schedule Email in Gmail
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X