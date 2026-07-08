Google Pixel 11 టైమ్ ఫిక్స్.. ‘Made by Google’ ఈవెంట్ డేట్ వచ్చేసింది.!
Google Pixel 11 : ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ వార్షిక హార్డ్వేర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ‘మేడ్ బై గూగుల్’ అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఈ..
Google Pixel 11 : ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ వార్షిక హార్డ్వేర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ‘మేడ్ బై గూగుల్’ అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్లో గూగుల్ తన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ ‘గూగుల్ పిక్సెల్ 11’ ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయబోతోంది. అమెరికాలోని న్యూయార్క్ సిటీ వేదికగా వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ జరగనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు సరికొత్త ‘పిక్సెల్ వాచ్ 5’ సిరీస్ను కూడా గూగుల్ తీసుకురాబోతున్నట్లు టెక్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఈవెంట్ తేదీ , సమయం
ప్రముఖ టెక్ నిపుణులు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న గూగుల్ అఫీషియల్ ఇన్విటేషన్స్ ప్రకారం ఈ ‘మేడ్ బై గూగుల్’ ఈవెంట్ ఆగస్టు 12న జరగనుంది. గూగుల్ తన సాధారణ సమయం కంటే కాస్త ఆలస్యంగా అంటే పసిఫిక్ టైమ్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ కీనోట్ ప్రెజెంటేషన్ను ప్రారంభించనుంది. ఇది భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలు అవుతుంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఒక వారం రోజులు ముందుగానే గూగుల్ ఈ ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తుండటం విశేషం.
అదిరిపోయే డిజైన్.. సరికొత్త ‘పిక్సెల్ గ్లో’
గూగుల్ పంపిన ఇన్విటేషన్లో ఒక చిన్న యానిమేషన్ ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిక్సెల్ ఫోన్ల లుక్ను టీజ్ చేశారు. ఇందులో మెరుస్తున్న గోల్డ్ మెటల్ ఫ్రేమ్తో పాటు గూగుల్ ఫోన్ల సిగ్నేచర్ స్టైల్ అయిన ‘హారిజాంటల్ కెమెరా వైజర్’ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీనిని బట్టి ఈసారి కొత్తగా ‘గోల్డ్’ కలర్ వేరియంట్ రాబోతుందని అర్థమవుతోంది. వీటికి తోడుగా ఈసారి ఫోన్ వెనుక భాగంలో ‘పిక్సెల్ గ్లో’ అనే సరికొత్త డైనమిక్ లైటింగ్ ఇండికేటర్ స్ట్రిప్ను గూగుల్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు లీకులు చెబుతున్నాయి.
పిక్సెల్ 11 సిరీస్ లైనప్ , అంచనా ఫీచర్లు
ఈ సిరీస్ కింద గూగుల్ మొత్తం నాలుగు మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఇందులో గూగుల్ పిక్సెల్ 11 స్టాండర్డ్ వేరియంట్తో పాటు పిక్సెల్ 11 ప్రో, పిక్సెల్ 11 ప్రో XL , పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లలో అత్యధిక బ్రైట్నెస్ ఇచ్చే శామ్సంగ్ సరికొత్త M16 OLED ప్యానెల్స్ , 2nm ప్రాసెస్పై తయారైన గూగుల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ 'టెన్ー G6' చిప్సెట్ను ఉపయోగించనున్నారు. మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం మీడియాటెక్ M90 మోడెమ్, భద్రత కోసం టైటాన్ M3 సెక్యూరిటీ చిప్ను ఇస్తున్నారు. అలాగే ఈసారి బేస్ స్టోరేజ్ను 128GB నుండి ఏకంగా 256GB కి పెంచే అవకాశం ఉండటంతో 128GB వేరియంట్ పూర్తిగా నిలిచిపోనుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ వాచ్ 5 సిరీస్
స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు గూగుల్ పిక్సెల్ వాచ్ 5 కూడా ఈ ఈవెంట్లోనే సందడి చేయనుంది. మునుపటి జనరేషన్ లాగే ఈ స్మార్ట్వాచ్ను కూడా గూగుల్ రెండు విభిన్న సైజుల్లో యూзерలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇందులో సరికొత్త హెల్త్ ఫీచర్లతో పాటు అప్గ్రేడెడ్ హార్డ్వేర్ను అమర్చనున్నారు. రాబోయే వారాల్లో ఈ సరికొత్త గూగుల్ హార్డ్వేర్ ప్రొడక్ట్స్కు సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికరమైన వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.