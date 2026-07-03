ఆఫర్లకే పిచ్చెక్కిస్తోన్న గోట్ సేల్స్.. సగం ధరకే ప్రీమియం ఫోన్స్.. లిస్ట్ చూస్తే ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేస్తారంతే!
Flipkart GOAT Sale 2026: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'జీఓఏటీ సేల్' (GOAT Sale) జూలై 4 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
Flipkart GOAT Sale 2026: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి పండగే పండగ! ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'జీఓఏటీ సేల్' (GOAT Sale) జూలై 4 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ప్లస్, బ్లాక్ మెంబర్లకు జూలై 3 నుంచే ఈ సేల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ. 8,999 బడ్జెట్ ఫోన్ల నుంచి రూ. 1,27,900 ప్రీమియం ఫోన్ల వరకు కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్లను ఈ సేల్లో అందిస్తున్నారు.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు!
ఈ సేల్లో అందరి దృష్టి ఆపిల్ కొత్త ఐఫోన్లపైనే ఉంది. లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడళ్లపై కంపెనీ ఊహించని విధంగా ధరలను తగ్గించింది.
ఐఫోన్ 17: దీని అసలు ధర రూ. 82,900 కాగా, ఈ సేల్లో రూ. 70,900 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్పై అదనంగా మరో రూ. 1,000 తగ్గింపుతో పాటు 12 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ (No Cost EMI) సదుపాయం ఉంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రో: అసలు ధర రూ. 1,34,900 ఉన్న ఈ మోడల్ కేవలం రూ. 1,12,900 కే లభిస్తోంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్: రూ. 1,49,900 విలువైన ఈ టాప్ మోడల్ సేల్లో రూ. 1,27,900 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. వీటిపై కూడా 12 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది.
శామ్సంగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపు..
ఆండ్రాయిడ్ ప్రియుల కోసం శామ్సంగ్ తన ప్రీమియం ఫోన్లపై భారీగా ధరలను తగ్గించింది.
గెలాక్సీ ఎస్25 (Galaxy S25): మార్కెట్లో రూ. 74,999 ఉన్న ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్, సేల్లో కేవలం రూ. 56,999 కే లభించనుంది. దీనిపై 6 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ ఉంది.
గెలాక్సీ ఎస్25 ఎఫ్ఈ (Galaxy S25 FE): రూ. 59,999 విలువైన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 47,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
బడ్జెట్ శ్రేణిలో గెలాక్సీ ఏ36 5జీ రూ. 25,999 కే లభిస్తుండగా, గెలాక్సీ ఎఫ్70ఈ 5జీ రూ. 12,999 కే, గెలాక్సీ ఎఫ్07 మోడల్ రూ. 9,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ప్రీమియం, మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ల జాతర (రూ. 30,000 - రూ. 60,000)..
అధునాతన ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే డీల్స్ తీసుకొచ్చింది.
వీవో ఎక్స్200టీ (Vivo X200T): రూ. 79,999 విలువైన ఈ ఫోన్ ఏకంగా రూ. 53,999 కే లభిస్తోంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ (Google Pixel 10a): రూ. 49,999 ఉన్న ఈ ఫోన్ రూ. 45,999 కే లభించనుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 4ఏ ప్రో (Nothing Phone 4a Pro): రూ. 41,999 కే అందుబాటులో ఉంది. పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్పై అదనంగా మరో రూ. 3,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. నథింగ్ ఫోన్ 4ఏ మోడల్ రూ. 32,999 కే లభిస్తోంది.
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో: రూ. 51,999 ఉన్న ఈ ఫోన్ రూ. 36,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిపై కూడా రూ. 3,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ ఉంది.
వీటితో పాటు ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో రూ. 31,999 కే, పోకో ఎక్స్8 ప్రో రూ. 30,999 కే, ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో రూ. 28,499 ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
బడ్జెట్ ధరలో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్లు (రూ. 25,000 లోపు)..
తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి 5జీ ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ సేల్ ఒక సువర్ణావకాశం.
రియల్మీ పీ4 5జీ ఫోన్ రూ. 23,999 కే లభిస్తుండగా, వీవో టీ5ఎక్స్ 5జీ మరియు రెడ్మి నోట్ 15 ఎస్ఈ మోడళ్లు కేవలం రూ. 20,999 కే అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెడ్మి ఫోన్పై రూ. 2,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది.
రూ. 20,000 లోపు విభాగంలో పోకో ఎమ్8 5జీ రూ. 19,999 కే, ఒప్పో కే14 5జీ రూ. 18,999 కే, మోటో జీ37 పవర్ రూ. 15,999 ధరలకే లభిస్తున్నాయి.
రూ. 15,000 లోపు బడ్జెట్లో ఒప్పో కే14ఎక్స్ 5జీ (రూ. 14,999), రియల్మీ పీ4 లైట్ 5జీ (రూ. 14,749), వీవో టీ4 లైట్ 5జీ (రూ. 13,999), పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీ (రూ. 12,499) మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక అతి తక్కువ బడ్జెట్లో ఫోన్ కావాలనుకునే వారి కోసం రూ. 8,999 కే 'ఐ ప్లస్ పల్స్ 2' స్మార్ట్ఫోన్ లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ జీఓఏటీ సేల్లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, బాబ్కార్డ్, హెచ్ఎస్బీసీ క్రెడిట్ కార్డులు, ఈఎంఐ లావాదేవీలపై 10 శాతం తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న ధరలన్నీ అన్ని ఆఫర్లను కలుపుకుని లెక్కించిన ప్రభావవంతమైన ధరలు (Effective Prices) కాబట్టి, స్టాక్ ముగిసేలోపే మీ నచ్చిన స్మార్ట్ఫోన్ను బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.