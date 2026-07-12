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మెటాకు కొత్త తలనొప్పి.. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌పై ఈయూ ఫైర్

ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వ్యసనపరచే ఫీచర్లపై ఈయూ తీవ్ర అభ్యంతరం. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మెటాకు భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 12 July 2026 5:00 AM IST
Facebook Instagram In Trouble Again
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Facebook Instagram In Trouble Again

సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలు ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌పై యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. వినియోగదారులు, ముఖ్యంగా చిన్నారులు ఎక్కువసేపు ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోనే గడిపేలా కొన్ని ఫీచర్లను రూపొందించారని ఈయూ ఆరోపించింది. ఈ అంశంపై రెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో ప్రాథమిక నివేదికను విడుదల చేసింది.

డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ (DSA) నిబంధనల ప్రకారం, పెద్ద ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు హానికరమైన కంటెంట్‌ను నియంత్రించడంతో పాటు వినియోగదారుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అయితే ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని స్టోరీస్‌, రీల్స్‌, ఇన్‌ఫినిట్ స్క్రోల్‌, ఆటోప్లే వంటి ఫీచర్లు వినియోగదారుల్లో వ్యసనాన్ని పెంచే అవకాశముందని ఈయూ అభిప్రాయపడింది.

వినియోగ సమయాన్ని నియంత్రించే టూల్స్‌ను సులభంగా దాటవేయవచ్చని, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్‌ను ఉపయోగించడం కూడా క్లిష్టంగా ఉందని కమిషన్ పేర్కొంది. అలాగే వినియోగదారులను నిరంతరం ఒకే తరహా కంటెంట్ వైపు మళ్లించే సిఫార్సు అల్గోరిథమ్‌లపై కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వెల్లడించింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇన్‌ఫినిట్ స్క్రోల్‌, ఆటోప్లే వంటి ఫీచర్లను డిఫాల్ట్‌గా నిలిపివేయడం, సమయ పరిమితి విరామాలను సమర్థంగా అమలు చేయడం, సిఫార్సు అల్గోరిథమ్‌లను వినియోగదారుల భాగస్వామ్యంపై కాకుండా భద్రతపై దృష్టి సారించేలా మార్చాలని ఈయూ సూచించింది.

ఈ ఆరోపణలను మెటా తిరస్కరించింది. ఇప్పటికే టీనేజ్ వినియోగదారుల భద్రత కోసం ప్రత్యేక ఖాతాలు, రాత్రి వేళల్లో యాప్ వినియోగ నియంత్రణ, రోజువారీ స్క్రీన్ టైమ్ పరిమితి వంటి పలు చర్యలు అమలు చేశామని తెలిపింది.

ప్రాథమిక ఆరోపణలపై మెటాకు వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అనంతరం ఈయూ తుది నిర్ణయం ప్రకటించనుంది. నిబంధనల ఉల్లంఘన నిర్ధారణ అయితే సంస్థపై ప్రపంచవ్యాప్త వార్షిక ఆదాయంలో 6 శాతం వరకు భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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