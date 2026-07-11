వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ సమాధానాలను కేంద్రం పరిశీలిస్తోంది
వాట్సాప్ తర్వాత, మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ టెలిగ్రామ్ కూడా 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్పై ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటీసుకు తన సమాధానాన్ని సమర్పించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.
న్యూఢిల్లీ: వాట్సాప్ తర్వాత, మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ టెలిగ్రామ్ కూడా 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్పై ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటీసుకు తన సమాధానాన్ని సమర్పించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.
ప్రస్తుతం వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ రెండింటి సమర్పణలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని వర్గాలు తెలిపాయి. యూజర్నేమ్ ఫీచర్ అనేది, మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలోని వ్యక్తులు తమ ఫోన్ నంబర్లను పంచుకోకుండానే ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గురువారం సాయంత్రం, 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్పై జారీ చేసిన నోటీసుకు వాట్సాప్ ఇచ్చిన సమాధానాన్ని ప్రభుత్వం స్వీకరించింది. ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ సమాధానం కూడా అందిందని వారు తెలిపారు. ఈ సమాధానాలలోని విషయాలు వెంటనే నిర్ధారించబడలేదు, మరియు ఏ కంపెనీ నుండీ అధికారిక వ్యాఖ్య రాలేదు. మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ ప్రతిపాదించిన యూజర్నేమ్ ఫీచర్ను ప్రశ్నిస్తూ, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ గత బుధవారం వాట్సాప్కు నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ ఫీచర్ వల్ల ఆన్లైన్ మోసాలు, ఫిషింగ్, డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్లు, మరియు నకిలీ గుర్తింపుతో చేసే దాడులు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.