Earthquake Detection: ముంబై టూ అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైలు.. ముందే భూకంపాలను గుర్తించేస్తుందట.. ఎలాగంటే.?
ముంబై అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైలు మార్గంలో భూకంపాలను ముందుగా గుర్తించడానికి ఇరవై ఎనిమిది సీస్మోమీటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
Earthquake Detection: భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ముంబై అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్ట్ భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. గంటకు మూడు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే ఈ బుల్లెట్ రైళ్లలో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా భూకంప గుర్తింపు వ్యవస్థను రూపకల్పన చేశారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు క్షణాల వ్యవధిలో స్పందించి ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత ఎంతగానో దోహదపడుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది సీస్మోమీటర్లను (భూకంపాలను పసిగట్టే పరికరాలు) వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలలో అమర్చనున్నారు. వీటిలో ఇరవై రెండు సెన్సార్లను నేరుగా రైలు మార్గం వెంబడి ఉండే ట్రాక్షన్ సబ్-స్టేషన్లు అలాగే స్విచ్చింగ్ పోస్టుల వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మిగిలిన ఆరు సెన్సార్లను రైలు మార్గానికి దూరంగా భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఇన్ల్యాండ్ సీస్మోమీటర్లుగా ఉంచుతారు. జపాన్ షింకాన్సెన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా తయారైన ఈ వ్యవస్థ భూకంపం వచ్చే సమయంలో వెలువడే ప్రాథమిక తరంగాలను అత్యంత వేగంగా గుర్తించగలదు.
భూకంపం కారణంగా వచ్చే ప్రకంపనలను ఈ సెన్సార్లు ముందుగానే గ్రహించి సిస్టమ్కు అత్యవసర సంకేతాలను పంపుతాయి. దీనివల్ల ప్రభావిత ప్రాంతంలోని విద్యుత్ సరఫరా ఆటోమేటిక్గా నిలిచిపోతుంది. విద్యుత్ ప్రసారం నిలిచిపోవడాన్ని గుర్తించిన వెంటనే రైలు తనంతట తానుగా అత్యవసర బ్రేకులను వేసుకుంటుంది. బలమైన భూకంప తరంగాలు రైల్వే మార్గాన్ని చేరేలోపు రైలును సురక్షితంగా నిలిపివేయడానికి ఈ ఆటోమేటిక్ వ్యవస్థ కేవలం సెకన్ల వ్యవధిలో పనిచేస్తుంది.
గత వంద సంవత్సరాలలో ఐదున్నర కంటే ఎక్కువ తీవ్రతతో భూకంపాలు నమోదైన ప్రాంతాలను నిపుణులు పరిశీలించి ఈ సెన్సార్ల లొకేషన్లను ఖరారు చేశారు. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాల పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వీటిని బిగిస్తున్నారు. ఈ అత్యాధునిక భద్రతా చర్యల వల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ ప్రాణనష్టాన్ని పూర్తిగా నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుందని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్ట్ దేశ రవాణా రంగంలో కొత్త మైలురాయిగా నిలవనుంది.