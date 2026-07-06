Budget Laptops : బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ గేమింగ్ లాప్టాప్స్.!
Budget Laptops : భారతదేశంలో గేమింగ్ లాప్టాప్ల మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఒకప్పుడు లక్షల్లో ఖర్చు పెడితే తప్ప దొరకని డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్..
Budget Laptops : భారతదేశంలో గేమింగ్ లాప్టాప్ల మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఒకప్పుడు లక్షల్లో ఖర్చు పెడితే తప్ప దొరకని డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్, హై-రీఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేలు ఇప్పుడు ₹80,000 లోపు బడ్జెట్లోనే సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. లేటెస్ట్ సిరీస్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ లేదా ఓఎల్ఈడీ (OLED) ప్యానెల్స్ ఈ ధరలో రాకపోయినా, అధునాతన మోడ్రన్ గేమింగ్స్ అన్నీ కూడా 1080p సెట్టింగ్స్లో స్మూత్గా రన్ అవుతాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న కొన్ని బెస్ట్ ఆప్షన్లను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
అసాస్ టఫ్ గేమింగ్ A15 (Asus TUF Gaming A15)
ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో అసాస్ టఫ్ సిరీస్ ఎప్పుడూ అత్యుత్తమ ఆల్ రౌండర్గా ముందుంటుంది. ఈ మోడల్లో ఏఎమ్డీ రైజెన్ 7 (AMD Ryzen 7 7435HS) ప్రాసెసర్తో పాటు ఎన్విడియా జెఫోర్స్ ఆర్టీఎక్స్ 3050 (RTX 3050 - 4GB) గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ను అందించారు. ఇది 15.6-ఇంచుల ఫుల్ హెచ్డీ ఐపీెస్ డిస్ప్లే, 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 16GB DDR5 ర్యామ్ , 512GB వేగవంతమైన ఎస్ఎస్డీ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. గేమింగ్ ప్రియులకు ఎంతో ఉపయోగపడే బ్యాక్లిట్ కీబోర్డ్ కలిగిన ఈ లాప్టాప్ ప్రస్తుతం అమెజాన్లో సుమారు ₹76,800 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.
ఏసర్ ఆస్పైర్ 7 (Acer Aspire 7)
ఇంటెల్ ప్రొసెసర్లను ఇష్టపడే వారి కోసం ఏసర్ ఆస్పైర్ 7 ఒక చక్కటి ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఇంటెల్ కోర్ 7 (Intel Core 7 240H) ప్రాసెసర్ , 6GB వీర్యామ్ (VRAM) కలిగిన శక్తివంతమైన ఆర్టీఎక్స్ 3050 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్తో రన్ అవుతుంది. ఇందులో 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్ గల 15.6-ఇంచుల డిస్ప్లేతో పాటు 16GB DDR5 ర్యామ్ అందించారు. లాప్టాప్ వేడెక్కకుండా చూసేందుకు డ్యూయల్ ఫ్యాన్ కూలింగ్ సిస్టమ్, , లాంగ్ రన్ కోసం 57Wh బ్యాటరీని అమర్చిన ఈ డివైజ్ అమెజాన్లో ప్రస్తుతం ₹75,168 ధరకు లభిస్తోంది.
లెనోవో లాక్ (Lenovo LOQ)
తక్కువ బడ్జెట్లో హెవీ గేమింగ్ ఆడేవారిని టార్గెట్ చేస్తూ లెనోవో ఈ 'లాక్' సిరీస్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. ఇందులో ఏఎమ్డీ రైజెన్ 5 (Ryzen 5 7235HS) ప్రాసెసర్ , ఎన్విడియా ఆర్టీఎక్స్ 3050 (6GB) గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కలయికను అందించారు. మిగతా మోడల్స్ లాగే 15.6-ఇంచుల ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లే (144Hz), 16GB DDR5 ర్యామ్, బ్యాక్లిట్ కీబోర్డ్ ఇందులోనూ ఉన్నాయి. దీనిలోని 60Wh బ్యాటరీ ఈ బడ్జెట్ లోనే అన్నింటికంటే మెరుగైన బ్యాకప్ ఇస్తుంది. మార్కెట్లో దీని ధర ప్రస్తుతం ₹73,990 గా ఉంది.
ఎమ్ఎస్ఐ థిన్ 15 (MSI Thin 15)
గేమింగ్ లాప్టాప్స్ అంటే సాధారణంగా బరువుగా, లావుగా ఉంటాయనే అపోహను ఈ మోడల్ పటాపంచలు చేస్తుంది. స్లిమ్ లుక్ , తక్కువ బరువుతో పోర్టబిలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ఇంటెల్ కోర్ i5 (13th Gen) ప్రాసెసర్, ఆర్టీఎక్స్ 3050 (4GB) గ్రాఫిక్స్, , 16GB DDR4 ర్యామ్తో వస్తుంది. భారీ కూలింగ్ సిస్టమ్ లేకపోయినప్పటికీ, ఇందులో ఇచ్చిన 53.5Wh బ్యాటరీ మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది. అమెజాన్లో దీని ధర ₹79,900 గా నిర్ణయించారు.
ఏసర్ ఆస్పైర్ ఏఎల్జీ (Acer Aspire ALG)
ఈ బడ్జెట్ లిస్ట్లో చివరిగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏసర్ ఆస్పైర్ ఏఎల్జీ మోడల్. ఇందులో ఇంటెల్ కోర్ i5 (13th Gen) ప్రాసెసర్తో పాటు గరిష్టంగా 6GB వీర్యామ్ ఉన్న ఆర్టీఎక్స్ 3050 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఇచ్చారు. 16GB DDR5 లేటెస్ట్ ర్యామ్, స్మూత్ గేమింగ్ కోసం 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్, , సమర్థవంతమైన థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం డ్యూయల్ ఫ్యాన్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ దీని ప్రత్యేకతలు. 54Wh బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ లాప్టాప్ మార్కెట్లో సుమారు ₹79,990 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.