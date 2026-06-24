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Boat Airdopes ProClip : రూ.1,599కే బోట్ కొత్త TWS.. 52 గంటల బ్యాటరీ.!

Boat Airdopes ProClip : బోట్ (Boat) సంస్థ భారతదేశంలో సరికొత్త 'బోట్ ఎయిర్‌డోప్స్ ప్రొక్లిప్' (Boat Airdopes ProClip) ఇయర్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది.

G Krishna
Published on: 24 Jun 2026 5:50 PM IST
Boat Airdopes ProClip
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Boat Airdopes ProClip

Boat Airdopes ProClip : బోట్ (Boat) సంస్థ భారతదేశంలో సరికొత్త 'బోట్ ఎయిర్‌డోప్స్ ప్రొక్లిప్' (Boat Airdopes ProClip) ఇయర్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త ట్రూ వైర్‌లెస్ స్టీరియో (TWS) హెడ్‌సెట్ సరికొత్త ఫీచర్లు, అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

బోట్ ఎయిర్‌డోప్స్ ప్రొక్లిప్ ధర , లభ్యత

భారతదేశంలో బోట్ ఎయిర్‌డోప్స్ ప్రొక్లిప్ ధర కేవలం రూ. 1,599 గా నిర్ణయించారు. ఇవి గ్రే (Grey), వైట్ (White), , వైన్ (Wine) కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తాయి. వీటిని వినియోగదారులు బోట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, అమెజాన్ (Amazon) , ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

డిజైన్ , ఆడియో క్వాలిటీ

ఈ ఇయర్‌ఫోన్‌లు ఓపెన్-ఇయర్ ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉండి, చెవికి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా మెటాలిక్ క్లిప్-ఆన్‌తో వస్తాయి. ఇందులో 12mm డైనమిక్ డ్రైవర్లను అమర్చారు. ఆడియో లీకేజీని తగ్గించడానికి కంపెనీ ఇందులో 'సోనిక్ సీల్' (Sonic Seal) సాంకేతికతను ఉపయోగించింది. అంతేకాకుండా, స్ప్లాష్ , చెమట నుండి రక్షణ కోసం వీటికి IPX4 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

కనెక్టివిటీ , గేమింగ్ ఫీచర్స్

కనెక్టివిటీ పరంగా ఇందులో బ్లూటూత్ 6.0 వెర్షన్‌ను అందించారు. ఇది మల్టీపాయింట్ కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది, దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఒకే సమయంలో రెండు పరికరాలకు (Devices) ఇయర్‌ఫోన్‌లను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో 'బీస్ట్ మోడ్' (Beast Mode) ఉంది, ఇది 55ms వరకు తక్కువ లాటెన్సీని (low latency) అందిస్తుంది.

AI సాంకేతికత , యాప్ సపోర్ట్

ఈ ఇయర్‌ఫోన్‌లు బోట్ హియరబుల్స్ (Boat Hearables) యాప్‌కు అనుకూలంగా ఉంటాయి. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్‌ఫోన్ నుంచే నేరుగా సెట్టింగ్‌లను మేనేజ్ చేయవచ్చు. అలాగే, వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ శబ్దాలను నివారించడానికి ఇందులో AI-బ్యాక్డ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ENC) ఫీచర్‌ను అందించారు, ఇది మెరుగైన కాలింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.

బ్యాటరీ , ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం

బోట్ ఎయిర్‌డోప్స్ ప్రొక్లిప్ ప్రతి ఇయర్‌బడ్‌లో 50mAh బ్యాటరీ ఉండగా, ఛార్జింగ్ కేస్‌లో 500mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇయర్‌బడ్స్ , కేస్ కలిపి 60 శాతం వాల్యూమ్ వద్ద 52 గంటల వరకు టోటల్ ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇయర్‌బడ్స్ పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి 50 నిమిషాలు పడుతుంది, కేస్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది. ఇందులో 'ఏసాప్ ఛార్జ్' (Asap Charge) టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. దీని ద్వారా కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 200 నిమిషాల వరకు ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ఇయర్‌బడ్స్ పరిమాణం 28.4×18.4×29.8mm గా ఉంది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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