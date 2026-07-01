బిల్లుల టెన్షన్ ఇక లేదు.. రూ.20 వేల లోపే అమెజాన్లో లభిస్తున్న బెస్ట్ వాషింగ్ మెషీన్లు ఇవే!
Best Washing Machines: మార్కెట్లో వందలాది మోడల్స్ ఉన్నప్పుడు, ఏది కొనాలో తెలియక చాలామంది తికమకపడతారు.
Best Washing Machines: ఇంట్లో బట్టలు ఉతకడం అనేది ప్రతి ఇల్లాలు పడే పెద్ద తిప్పలు. దానికి తోడు నెల నెలా వచ్చే కరెంట్ బిల్లు, వాటర్ బిల్లులను తలుచుకుంటేనే సామాన్యుడి గుండె గుభేల్ మంటుంది. అందుకే తక్కువ బడ్జెట్లో, ఎక్కువ నీటిని, విద్యుత్ను ఆదా చేసే స్మార్ట్ వాషింగ్ మెషీన్ల వైపు ప్రతి ఒక్కరూ మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ రోజుల్లో మధ్యతరగతి ఇళ్లకు వాషింగ్ మెషీన్ అనేది లగ్జరీ కాదు, ఒక నిత్యావసర వస్తువు. అయితే మార్కెట్లో వందలాది మోడల్స్ ఉన్నప్పుడు, ఏది కొనాలో తెలియక చాలామంది తికమకపడతారు. ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్లో రూ. 20 వేల లోపు బడ్జెట్లో లభిస్తున్న, కస్టమర్ల నుంచి భారీ రేటింగ్ సాధించిన టాప్-5 వాషింగ్ మెషీన్ల వివరాలు మీకోసం ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నాం.
1. ఎల్జీ 7 కేజీ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ టాప్-లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ (LG 7 kg 5 Star Inverter)
భారతీయ గృహోపకరణాల మార్కెట్లో విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచింది ఎల్జీ బ్రాండ్. ఈ సరికొత్త 7 కేజీల మోడల్లో స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీని అందించారు. ఇది బట్టల బరువుకు తగినట్లుగా మోటార్ వేగాన్ని దానంతట అదే సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది. దీనివల్ల సాధారణ మెషీన్లతో పోలిస్తే దాదాపు 36 శాతం వరకు విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది. 5 స్టార్ రేటింగ్తో వచ్చే ఈ మోడల్లో స్మార్ట్ మోషన్, టర్బో డ్రమ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవి బట్టలలోని మొండి మరకలను చాలా సున్నితంగా, తక్కువ నీటితోనే వదిలిస్తాయి. అమెజాన్లో దీని ధర సుమారు రూ. 18,990 గా ఉంది.
2. శామ్సంగ్ 7 కేజీ 5 స్టార్ ఎకో బబుల్ టాప్-లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ (Samsung 7 kg 5 Star Eco Bubble)
శామ్సంగ్ కంపెనీకి చెందిన ఎకో బబుల్ టెక్నాలజీ టెక్ ప్రపంచంలోనే ఒక సంచలనంగా మారింది. ఇది మనం వేసే డిటర్జెంట్ను చిన్న చిన్న బుడగలుగా (బబుల్స్) మార్చి బట్టల లోపలి పొరల్లోకి వేగంగా చొచ్చుకుపోయేలా చేస్తుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, చల్లటి నీటిలో కూడా బట్టలు తెల్లగా మెరుస్తాయి. డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోటార్పై ఏకంగా 20 ఏళ్ల వారంటీని ఇస్తుండటం విశేషం. సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ డోర్, సూపర్ ఎనర్జీ సేవింగ్ వంటి అధునాతన హంగులున్న ఈ మెషీన్ ధర సుమారు రూ. 18,490 వరకు ఉంటుంది.
3. వర్ల్పూల్ 7.5 కేజీ 5 స్టార్ రాయల్ ప్లస్ వాషింగ్ మెషీన్ (Whirlpool 7.5 kg 5 Star Royal Plus)
నలుగురు లేదా ఐదుగురు ఉన్న పెద్ద కుటుంబాలకు ఈ వాషింగ్ మెషీన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. చాలా ప్రాంతాల్లో బోరు నీటి వల్ల బట్టలు సరిగ్గా ఉతకవు. కానీ, ఇందులో ఉన్న 'హార్డ్ వాటర్ వాష్' ఫీచర్ కఠినమైన నీటిలో కూడా సర్ఫ్ను బాగా కరిగించి, బట్టలను తళతళా మెరిసేలా చేస్తుంది. ఇందులోని స్మార్ట్ సెన్సార్లు బట్టలకు ఎంత నీరు, ఎంత డిటర్జెంట్ కావాలో ఆటోమేటిక్గా లెక్కిస్తాయి. అలాగే 'జీరో ప్రెజర్ ఫిల్' టెక్నాలజీ వల్ల మీ ఇంట్లో నీటి సరఫరా వేగం తక్కువగా ఉన్నా సరే, ఇది ఎంతో సాఫీగా పనిచేస్తుంది. దీని ధర అమెజాన్లో దాదాపు రూ. 16,990 గా ఉంది.
4. గోద్రేజ్ 7 కేజీ 5 స్టార్ ఏఐ మోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ (Godfrey 7 kg 5 Star AI Mode)
తక్కువ ధరలోనే లేటెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి గోద్రేజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీనిలోని స్మార్ట్ వాష్ టెక్నాలజీ బట్టల బరువును బట్టి సరైన వాటర్ లెవెల్ను తానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. దీనివల్ల ఒక్క చుక్క నీరు కూడా వృథా కాదు. ఐ-వాష్ టెక్నాలజీ, పటిష్టమైన టఫ్డ్ గ్లాస్ లిడ్ దీని సొంతం. బడ్జెట్ ధరలో లభిస్తున్న ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మెషీన్ ధర సుమారు రూ. 14,990 మాత్రమే.
5. పానాసోనిక్ 6.5 కేజీ 5 స్టార్ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ వాషింగ్ మెషీన్ (Panasonic 6.5 kg 5 Star)
పానాసోనిక్ బ్రాండ్ ఎల్లప్పుడూ దీర్ఘకాల మన్నికకు, అద్భుతమైన క్లీనింగ్కు పేరుగాంచింది. దీనిలోని 'ఆక్వా స్పిన్ రిన్స్' టెక్నాలజీ బట్టలు పిండేటప్పుడు నీటి వాడకాన్ని దాదాపు 28 శాతం వరకు తగ్గిస్తుంది. ఆక్వా బీట్ వాష్, వన్-టచ్ స్మార్ట్ వాష్, కరెంట్ ఆదా చేసే ఇన్వర్టర్ మోటార్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఇందులో ఉన్నాయి. చిన్న కుటుంబాలకు చక్కగా సరిపోయే ఈ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 15,990 గా ఉంది.
మీరు కొత్తగా వాషింగ్ మెషీన్ కొనేటప్పుడు మీ ఇంట్లో వచ్చే వాటర్ క్వాలిటీ (మంచినీరా లేదా ఉప్పునీరా), మీ కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి సరైన మోడల్ను ఎంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం అమెజాన్లో నడుస్తున్న బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను ఉపయోగించుకుంటే పైన పేర్కొన్న ధరల కంటే ఇంకా తక్కువ మొత్తానికే వీటిని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు. ఆలస్యం చేయకుండా మీ బడ్జెట్కు తగ్గ స్మార్ట్ మెషీన్ను ఎంపిక చేసుకొని కరెంట్, వాటర్ బిల్లుల భారం నుంచి ఉపశమనం పొందండి.