Home టెక్నాలజీవిద్యార్థులకు యాపిల్ బంపర్ ఆఫర్: ఉచితంగా ఎయిర్‌పాడ్స్!

విద్యార్థులకు యాపిల్ బంపర్ ఆఫర్: ఉచితంగా ఎయిర్‌పాడ్స్!

భారత్‌లో యాపిల్ 'బ్యాక్ టు స్కూల్' ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. మ్యాక్‌బుక్, ఐప్యాడ్ కొనుగోలుపై ఉచితంగా ఎయిర్‌పాడ్స్, యాపిల్ పెన్సిల్ పొందవచ్చు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 July 2026 5:50 AM IST
విద్యార్థులకు యాపిల్ బంపర్ ఆఫర్: ఉచితంగా ఎయిర్‌పాడ్స్!
X

విద్యార్థులకు యాపిల్ బంపర్ ఆఫర్: ఉచితంగా ఎయిర్‌పాడ్స్!

విద్యార్థులకు యాపిల్ అదిరిపోయే ఆఫర్.. మ్యాక్‌బుక్, ఐప్యాడ్ కొంటే ఎయిర్‌పాడ్స్, యాపిల్ పెన్సిల్ ఉచితం!

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ (Apple) భారతీయ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయుల కోసం సరికొత్త ‘బ్యాక్ టు స్కూల్’ (Back to School) ఎడ్యుకేషన్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద అర్హులైన కస్టమర్లు మ్యాక్‌బుక్ లేదా ఐప్యాడ్ కొనుగోలు చేస్తే ఎయిర్‌పాడ్స్, యాపిల్ పెన్సిల్ లేదా ఎయిర్‌ట్యాగ్‌లను ఉచితంగా పొందవచ్చు.

కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ పరిమిత కాలపు ఆఫర్ జూలై 16, 2026 నుండి ఆగస్టు 27, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. యాపిల్ ఏడాది పొడవునా అందించే సాధారణ ఎడ్యుకేషన్ డిస్కౌంట్లకు ఇది అదనం కావడం విశేషం.

ఏ ప్రొడక్ట్‌పై ఏది ఉచితం?

మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్ లేదా మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (MacBook Air / Pro): వీటిని కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు సరికొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్ 4 (AirPods 4) లేదా ఎయిర్‌ట్యాగ్ 4 ప్యాక్ (AirTag 4 Pack) ను ఉచితంగా ఎంచుకోవచ్చు.

ఐప్యాడ్ ఎయిర్ లేదా ఐప్యాడ్ ప్రో (iPad Air / Pro): వీటి కొనుగోలుపై సరికొత్త యాపిల్ పెన్సిల్ ప్రో (Apple Pencil Pro) పూర్తి ఉచితంగా లభిస్తుంది.

రూ. 2,000 నుంచే అప్‌గ్రేడ్ ఆప్షన్లు:

కస్టమర్లు ఉచితంగా వచ్చే ప్రొడక్ట్స్‌కు బదులుగా కొంత అదనపు రుసుము చెల్లించి ప్రీమియం యాక్సెసరీలకు కూడా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వొచ్చు.

మ్యాక్‌బుక్ కొనేవారు అదనంగా రూ. 5,000 చెల్లించి 'ఎయిర్‌పాడ్స్ 4 ఏఎన్‌సీ' (ANC) లేదా రూ. 13,000 చెల్లించి 'ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3' పొందవచ్చు.

ఐప్యాడ్ కొనేవారు రూ. 2,000 చెల్లించి ఎయిర్‌ట్యాగ్ 4 ప్యాక్ లేదా ఎయిర్‌పాడ్స్ 4 పొందవచ్చు. అలాగే రూ. 7,000 చెల్లించి ఎయిర్‌పాడ్స్ 4 ఏఎన్‌సీ, లేదా రూ. 15,000 చెల్లించి ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3 కి అప్‌గ్రేడ్ కావచ్చు.

యాపిల్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ లేదా యాపిల్ స్టోర్ యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఈ యాక్సెసరీలపై ఉచితంగా తమకు నచ్చిన పేర్లను చెక్కించుకునే (Personalised Engraving) సదుపాయం కూడా ఉంది.

అర్హత ఎలా నిరూపించుకోవాలి?

ఈ ఆఫర్ కేవలం కాలేజీ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు మరియు అధ్యాపకులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో 'యునిడేస్' (Unidays) వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా నేరుగా యాపిల్ రీటైల్ స్టోర్లలో తమ ఐడీ కార్డులను సమర్పించి వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

భారత్‌లో యాపిల్ హవా..

భారత ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ (PLI) ప్రోత్సాహకాలతో దేశంలో ఐఫోన్ల తయారీ వేగంగా పుంజుకుంది. యాపిల్ సంస్థ 2025లో భారత్‌లో తన ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిని ఏకంగా 53 శాతం పెంచి, సుమారు 5.5 కోట్ల యూనిట్లను అసెంబుల్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా తయారయ్యే 22-23 కోట్ల ఐఫోన్లలో మేడ్ ఇన్ ఇండియా వాటా వేగంగా పెరుగుతోంది.

apple back to school 2026free airpods offerapple education discount indiamacbook free airpodsapple pencil pro freetech news telugu
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X