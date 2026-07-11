Home టెక్నాలజీArtificial Intelligence: డిజిటల్ ప్రజా సేవల్లో ఏఐతో భారత్ కొత్త దశలోకి

Artificial Intelligence: డిజిటల్ ప్రజా సేవల్లో ఏఐతో భారత్ కొత్త దశలోకి

Artificial Intelligence: మంత్రిత్వ శాఖల వ్యాప్తంగా మొబైల్ యాక్సెస్, స్వీయ-సేవ మరియు AI సంసిద్ధతలో పురోగతిని అడోబ్ అధ్యయనం హైలైట్ చేస్తుంది

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 11 July 2026 6:20 AM IST
Artificial Intelligence: డిజిటల్ ప్రజా సేవల్లో ఏఐతో భారత్ కొత్త దశలోకి
X

Artificial Intelligence: డిజిటల్ ప్రజా సేవల్లో ఏఐతో భారత్ కొత్త దశలోకి

భారతదేశం ప్రాథమిక డిజిటలైజేషన్ నుండి మరింత సమగ్రమైన, అందుబాటులో ఉండే మరియు ఏఐ (AI) సిద్ధంగా ఉన్న పౌర సేవల వైపు మళ్లుతోందని, డిజిటల్ గవర్నమెంట్ ఇండెక్స్ స్కోరు 58.2గా ఉందని శుక్రవారం ఒక నివేదిక తెలిపింది.

అమెరికా టెక్ దిగ్గజం అడోబ్ విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశ డిజిటల్ ప్రభుత్వ ప్రయాణం ఒక కొత్త దశలోకి ప్రవేశించింది. ఈ దశలో, సేవలను డిజిటలైజ్ చేయడం వరకే కాకుండా, వాటిని మరింత సహజంగా, అందుబాటులో ఉండేలా మరియు ఏఐకి సిద్ధంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దడంపై దృష్టి విస్తరించింది.

"సమాచారాన్ని సులభంగా కనుగొనగలిగేలా చేయడం, వ్యక్తిగతీకరణ మరియు కంటెంట్ నాణ్యతను మెరుగుపరచడం ద్వారా, మంత్రిత్వ శాఖలు మెరుగైన పౌర అనుభవాలను అందించగలవు. అదే సమయంలో, ఏఐకి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈ ప్రపంచంలో విశ్వసనీయమైన ప్రభుత్వ సమాచారం అందరికీ కనిపించేలా చూడగలవు" అని అడోబ్ ఇండియా, కస్టమర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ బిజినెస్ హెడ్ వేణు జువ్వల అన్నారు.

డిజిటల్ ఇండియా, ఇండియా స్టాక్ మరియు గతి శక్తి వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన రూపుదిద్దుకుంటూనే ఉందని నివేదిక పేర్కొంది.

"వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలలో పురోగతిలో తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, మొబైల్ అనుభవం 1.1 శాతం మెరుగుపడింది. ఇది భారతదేశం యొక్క మొబైల్-ఫస్ట్ విధానాన్ని మరియు ఉమాంగ్ (UMANG), డిజిలాకర్ (DigiLocker) వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వినియోగం పెరగడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది" అని అది జోడించింది.

వినియోగదారుల అనుభవం 3.7 శాతం తగ్గింది, ఇది అందుబాటు, చదవగలిగే సామర్థ్యం మరియు మొత్తం వినియోగ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఉన్న అవకాశాలను సూచిస్తోంది.

డిజిటల్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ 62.2 స్కోరుతో అత్యంత బలమైన అంశంగా నిలిచింది, ఇది 2 శాతం పెరిగింది. ప్రధానంగా బహుభాషా ప్రాప్యత మరియు భాషా అనువాదంలో వచ్చిన పురోగతి దీనికి కారణం. భారతదేశం కోసం రూపొందించిన 2025 డిజిటల్ గవర్నమెంట్ ఇండెక్స్, ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లను వినియోగదారుల అనుభవం, సైట్ పనితీరు మరియు డిజిటల్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ వంటి అంశాలలో మూల్యాంకనం చేసింది. అలాగే, ఏఐ (AI) సంసిద్ధత మరియు వ్యక్తిగతీకరణ సామర్థ్యాలపై కొత్త అంచనాలను ప్రవేశపెట్టింది.

వినియోగదారుల పరీక్ష, థర్డ్-పార్టీ సాంకేతిక ఆడిట్‌లు మరియు కంటెంట్ అంచనాలను కలిపి నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనంలో, అందుబాటు 4.1 శాతం తగ్గిందని, చదవగలిగే సామర్థ్యం 23.7 శాతం పడిపోయిందని తేలింది. ఇది కంటెంట్‌ను సరళీకరించి, నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరచాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతోంది.

మూల్యాంకనం చేసిన మంత్రిత్వ శాఖలలో ఏఐ సంసిద్ధత స్కోరు 51.1 నుండి 73.1 మధ్య ఉంది.

ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లు బలమైన విశ్వసనీయతను, ప్రామాణికతను ప్రదర్శించాయని, సాంకేతిక నిర్మాణం మరియు కనుగొనగలిగే సామర్థ్యంలో మెరుగుదలలు, ఏఐ ఆధారిత శోధన మరియు డిజిటల్ అసిస్టెంట్‌లలో విశ్వసనీయమైన ప్రజా సమాచారం కనిపించేలా చేస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది.

వివిధ భారతీయ భాషలలో పౌరులు సేవలు మరియు విచారణలను పొందడంలో సహాయపడే సంభాషణా చాట్‌బాట్‌లకు మద్దతుగా, జాతీయ ఏఐ-ఆధారిత భాషా ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన భాషినిని ఇండియన్ రైల్వేస్ అనుసంధానించినట్లు కూడా ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది.

Digital IndiaAI ReadyAdobe ReportUMANGDigiLocker
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X