Home టెక్నాలజీSmart Phone:స్మార్ట్‌ఫోన్ అతిగా వాడితే మీ శరీరం గుల్ల అవుతుందని తెలుసా? వచ్చే రోగాలు ఇవే..!

Smart Phone:స్మార్ట్‌ఫోన్ అతిగా వాడితే మీ శరీరం గుల్ల అవుతుందని తెలుసా? వచ్చే రోగాలు ఇవే..!

ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. అయితే, స్క్రీన్ టైమ్ మితిమీరితే అది మన కళ్లు, మెడ, మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మొబైల్స్ అతిగా వాడటం వల్ల వచ్చే ఆరు ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Ravi
By Ravi
Published on: 15 July 2026 9:40 PM IST
Smart PhoneSmart Phone
X

Smart Phone: ఈ ఆధునిక డిజిటల్ ప్రపంచంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు ప్రతీ ఒక్కరూ మొబైల్ స్క్రీన్లకే పరిమితం అవుతున్నారు. అయితే, ఈ మితిమీరిన స్క్రీన్ టైమ్ మన కంటికి తెలియకుండానే శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తోంది. గంటల తరబడి ఫోన్లతో గడపడం వల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గిపోయి, అనేక రకాల లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులు మనల్ని చుట్టుముడుతున్నాయి. అందుకే ఫోన్ వాడకంపై ఒక నియంత్రణను కలిగి ఉండటం నేటి కాలంలో అత్యంత అవసరమైన విషయం.

మొబైల్ స్క్రీన్లను నిరంతరం చూడటం వల్ల మన కళ్లు తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతాయి. దీనినే వైద్య పరిభాషలో 'డిజిటల్ ఐ స్ట్రెయిన్' అని పిలుస్తారు. ఫోన్ చూస్తున్నప్పుడు మనం కనురెప్పలు వేయడం మర్చిపోతుంటాం. దీనివల్ల కళ్లలోని తేమ తగ్గిపోయి కళ్లు పొడిబారడం, మంటలు, ఎర్రబడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీనితో పాటు విపరీతమైన తలనొప్పి కూడా వేధిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతీ 20 నిమిషాలకు ఒకసారి మొబైల్ స్క్రీన్ నుండి చూపును తిప్పి, దూరంగా ఉండే వస్తువులను చూడటం ద్వారా కళ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి.

ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు చాలామంది కూర్చునే లేదా నిలబడే పొజిషన్‌ను అస్సలు పట్టించుకోరు. తలను కిందకు వంచి గంటల తరబడి చాటింగ్ చేయడం వల్ల మెడ కండరాలపై దాదాపు 27 కిలోల అదనపు భారం పడుతుంది. దీనివల్ల 'టెక్ నెక్' అనే ఆధునిక మెడ నొప్పి సమస్య తలెత్తుతుంది. ఈ అలవాటు దీర్ఘకాలంలో వెన్నెముక దెబ్బతినడానికి, భుజాల నొప్పులకు కారణమవుతుంది. ఫోన్ చూసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ దానిని కంటి చూపు సమాన ఎత్తులో ఉంచుకోవడం ద్వారా ఈ ఎముకల సమస్యల నుండి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చు. రాత్రి వేళల్లో బెడ్ రూమ్ లైట్లు ఆపేసి చీకట్లో ఫోన్ వాడే అలవాటు ఎంతోమందికి ఉంటుంది.

కానీ, స్మార్ట్‌ఫోన్ స్క్రీన్ల నుండి వెలువడే ప్రమాదకరమైన 'బ్లూ లైట్' మన మెదడును పగలు ఉన్నట్లుగా భ్రమింపజేస్తుంది. దీనివల్ల శరీరంలో నిద్రను రప్పించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. ఫలితంగా తీవ్రమైన నిద్రలేమి సమస్య ఎదురవుతుంది. రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర లేకపోతే మరుసటి రోజు అలసట, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. పడుకునే గంట ముందే ఫోన్‌ను పక్కన పెట్టేయాలి.

ఫోన్‌లను అతిగా వాడటం వల్ల మన మానసిక ఆరోగ్యం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. ప్రతీ నిమిషం నోటిఫికేషన్ల కోసం ఫోన్ చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మెదడులో ఆందోళన పెరుగుతుంది. అలాగే సోషల్ మీడియాలోని నకిలీ ఆడంబరాలను చూసి మనల్ని మనం తక్కువగా ఊహించుకోవడం వల్ల డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి. చేతి వేళ్లతో నిరంతరం టైప్ చేయడం వల్ల మణికట్టు నొప్పులు కూడా వస్తాయి. ఈ డిజిటల్ బానిసత్వం నుండి బయటపడటానికి రోజూ కొంత సమయం ఫోన్‌ను పూర్తిగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, ప్రకృతితో, కుటుంబంతో గడపండి.

Smartphonehealth risksdigitaleye strainaddiction
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X