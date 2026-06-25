Pathapatnam: పాతపట్నంలో వీధి కుక్కల దాడిలో చుక్కల దుప్పి దారుణ మృతి!
Pathapatnam: అచ్యుతాపురం ప్రధాన వీధిలోకి ఆహారం, నీటి కోసం వచ్చిన ఒక చుక్కల దుప్పిపై వీధి కుక్కలు గుంపుగా దాడి చేసి చంపేశాయి.
Pathapatnam: శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం మండల కేంద్రంలోని అచ్యుతాపురం ప్రధాన వీధిలో బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు రెండు గంటల సమయంలో అడవి నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చిన ఒక చుక్కల దుప్పిపై స్థానిక వీధి కుక్కలు గుంపులుగా ఒక్కసారిగా దాడికి తెగబడటంతో ఆ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన సదరు చుక్కల దుప్పి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
సాధారణంగా సమీప అటవీ ప్రాంతాల నుండి ఆహారం లేదా నీటి అన్వేషణలో భాగంగా రాత్రి సమయాల్లో ఇటువంటి మూగజీవాలు గ్రామాలు మరియు పట్టణాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం రాత్రి కూడా అచ్యుతాపురం ప్రధాన వీధిలోకి ప్రవేశించిన ఈ చుక్కల దుప్పిని చూసిన కుక్కలు పెద్ద పెట్టున మొరుగుతూ దానిపై విరుచుకుపడ్డాయి.
కుక్కల బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి ఆ దుప్పి తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో కుక్కల పళ్ల గాయాలకు బలవుతూ రక్తపు మడుగులో ప్రాణాలు విడిచింది. గురువారం ఉదయం నిద్రలేచిన స్థానిక ప్రజలు వీధిలో మృతి చెంది పడి ఉన్న చుక్కల దుప్పిని చూసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు ఈ విషయాన్ని పాతపట్నం అటవీ శాఖ అధికారులకు మరియు సిబ్బందికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీ శాఖ సిబ్బంది మరియు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వీధిలో పడి ఉన్న దుప్పిను పరిశీలించి, అది కుక్కల దాడి వల్లే మరణించిందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. అనంతరం ఆ చుక్కల దుప్పి మృతదేహాన్ని పాతపట్నం అటవీ శాఖ కార్యాలయానికి ప్రత్యేక వాహనంలో తరలించారు. అటవీ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం పశువైద్యాధికారుల సమక్షంలో ఆ దుప్పికి పోస్టుమార్టం ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.
పోస్టుమార్టం నివేదిక ఆధారంగా దుప్పి అంతర్గత అవయవాలకు జరిగిన నష్టాన్ని నమోదు చేసుకున్న అనంతరం, అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో ఆ దుప్పి కళేబరానికి శాస్త్రోక్తంగా దహన సంస్కారాలు (దహన పరిచారు) నిర్వహించి అంత్యక్రియల ప్రక్రియను ముగించారు. వన్యప్రాణులు ఇలా జనావాసాల్లోకి వచ్చి కుక్కల దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల అటవీ అధికారులు మరియు స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.