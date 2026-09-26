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Srikakulam: ముంపు పొలాల్లో నీటిని మళ్లించండి: కలెక్టర్ స్వప్నిల్

Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వరద ముంపునకు గురైన పంట పొలాల నుంచి నీటిని తక్షణమే మళ్లించి నష్టాన్ని నివారించాలని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ ఆదేశించారు.

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam
Published on: 26 Sept 2026 5:52 PM IST
Srikakulam
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Srikakulam: ముంపు పొలాల్లో నీటిని మళ్లించండి: కలెక్టర్ స్వప్నిల్

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శ్రీకాకుళం: వరద ముంపునకు గురైన వ్యవసాయ పొలాల్లో పేరుకుపోయిన నీటిని తక్షణమే బయటకు పంపి, నీరు దిగువకు వెళ్లే మార్గాల్లో ఉన్న ఆటంకాలను తక్షణమే తొలగించాలని జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ శనివారం అధికారులను ఆదేశించారు.

జిల్లా అధికారులతో శనివారం నిర్వహించిన టెలి కాన్ఫరెన్స్‌లో ఆయన మాట్లాడుతూ.. వరద ప్రభావిత రైతుల వివరాలను నమోదు చేసి, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సూచనల ప్రకారం వారికి అవసరమైన యూరియా, పొటాష్ ఎరువులను అందించేందుకు జాబితాలు సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

నివాస ప్రాంతాలు, ఇళ్లలోకి చేరిన బురదను యుద్ధ ప్రాతిపదికన శుభ్రం చేయించాలని పారిశుధ్య అధికారులకు పిలుపునిచ్చారు. నీటి పైప్‌లైన్లు మునిగిపోయిన ప్రాంతాల్లో నీటి నాణ్యతా పరీక్షలు పూర్తి చేసి, స్వచ్ఛత ధ్రువీకరణ పొందిన తర్వాతే తాగునీటి సరఫరా పునరుద్ధరించాలని సూచించారు.

వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న రహదారులపై ఉన్న గుంతలను పూడ్చి, వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. నివాస ప్రాంతాలతో పాటు వ్యవసాయ ఫీడర్లకు ఈరోజు మధ్యాహ్నానికల్లా విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు.

కాచి చల్లార్చిన నీటినే తాగాలని, బయటి ఆహార పదార్థాలు తినకూడదని జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖాధికారి ఆధ్వర్యంలో ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా కఠిన పారిశుధ్య చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పూర్తిస్థాయి ఆస్తి, పంట నష్టాల నివేదికను సత్వరమే సిద్ధం చేయాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్‌ను ఆదేశించారు.

SrikakulamFlood ReliefSwapnil Dinkar PundkarCrop Damage
Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా (36 ఏళ్లు) సుదీర్ఘ అనుభవంతో, శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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