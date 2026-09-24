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Sompeta: ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజమే లక్ష్యం: సోంపేటలో స్వచ్ఛ భారత్!

Sompeta: సోంపేట రైల్వే స్టేషన్‌లో స్వచ్ఛ భారత్: సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజమే లక్ష్యం. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తొలగించి అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించిన సామాజిక వేత్త హాంగీర్ బెహరా.

G.RAMBABU, SOMPET
Published on: 24 Sept 2026 3:12 PM IST
Sompeta
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Sompeta: ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజమే లక్ష్యం: సోంపేటలో స్వచ్ఛ భారత్!

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సోంపేట: సోంపేట, పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌ వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేందుకు ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని సామాజిక సేవకుడు హాంగీర్‌ బెహరా అన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా సోంపేట రైల్వే స్టేషన్‌లో బుధవారం ‘సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌కు నో’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

రైల్వే స్టేషన్‌ పరిసరాలను శుభ్రం చేసి ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను తొలగించారు. అనంతరం నిర్వహించిన అవగాహన ర్యాలీలో ప్లాస్టిక్‌ వినియోగాన్ని నివారించాలంటూ ప్రజలకు సందేశాన్ని అందించారు. ఒక్కసారి ఉపయోగించి పడేసే ప్లాస్టిక్‌ వల్ల పర్యావరణానికి కలిగే నష్టాలను వివరిస్తూ ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులను వినియోగించాలని సూచించారు.

ఈ సందర్భంగా హాంగీర్‌ బెహరా మాట్లాడుతూ పరిసరాల పరిశుభ్రతను కాపాడటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అన్నారు. ప్లాస్టిక్‌ వినియోగాన్ని తగ్గించడంతోపాటు చెత్తను ఎక్కడపడితే అక్కడ వేయకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు, ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కోసం ప్రజల భాగస్వామ్యం అవసరమని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో చిన్నకుమారి బెహరాతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు.

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G.RAMBABU, SOMPET

G.RAMBABU, SOMPET

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