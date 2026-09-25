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Srikakulam: ఫార్మసిస్టులను సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే శిరీష!

Srikakulam: వరల్డ్ ఫార్మసిస్ట్ డే వేడుకల్లో పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష.. వైద్యరంగంలో ఫార్మసిస్టుల సేవలు అంకితభావంతో కూడినవని ప్రశంస.

B LOKANADHAM, PALASA
Published on: 25 Sept 2026 2:07 PM IST
Srikakulam
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Srikakulam: ఫార్మసిస్టులను సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే శిరీష!

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Srikakulam: వరల్డ్ ఫార్మసిస్ట్ డే సందర్భంగా పలాస ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఫార్మసిస్టులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఫార్మసిస్టులందరికీ వరల్డ్ ఫార్మసిస్ట్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌతు శిరీష మాట్లాడుతూ, వైద్యులు సూచించిన మందులను రోగులకు సక్రమంగా అందించడంతో పాటు వాటి మోతాదు, వినియోగ విధానం, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పించడంలో ఫార్మసిస్టులు కీలక బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగులకు మందుల వినియోగంపై సరైన సూచనలు అందిస్తూ, ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణలో ఫార్మసిస్టులు నిరంతరం సేవలందిస్తున్నారని కొనియాడారు.

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఫార్మసీ రంగం అందించిన సేవలు మరువలేనివని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు, ఔషధాల తయారీ, సరఫరా మరియు అవసరమైన మందులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చేయడంలో ఫార్మసీ రంగానికి చెందిన వారు విశేషంగా కృషి చేశారని తెలిపారు. అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో సైతం ప్రజలకు అవసరమైన ఔషధ సేవలు అందించడంలో ఫార్మసిస్టులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించారని అభినందించారు.

ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ ప్రజారోగ్య కార్యక్రమాలు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు సమర్థవంతంగా చేరేలా చేయడంలో ఫార్మసిస్టులు తమ వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. మందుల సరైన వినియోగం, ఆరోగ్యంపై అవగాహన, ప్రభుత్వ వైద్య సేవలు మరియు ఆరోగ్య కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయడంలో మరింత చొరవ చూపాలని కోరారు.

వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థలో వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బందితో పాటు ఫార్మసిస్టులు కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగమని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే లక్ష్యంగా అంకితభావంతో సేవలందిస్తున్న ఫార్మసిస్టుల సేవలను సమాజం గుర్తించాలని అన్నారు.

భవిష్యత్తులోనూ ఫార్మసిస్టులు ప్రజలకు నాణ్యమైన ఔషధ సేవలు అందిస్తూ, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ వరల్డ్ ఫార్మసిస్ట్ డే సందర్భంగా ఫార్మసిస్టులందరికీ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌతు శిరీష హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

SrikakulamPalasaMLA Gouthu SirishaWorld Pharmacist Day
B LOKANADHAM, PALASA

B LOKANADHAM, PALASA

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