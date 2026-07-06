Home ఆంధ్రప్రదేశ్శ్రీకాకుళంParlakhemundi: గజపతి జిల్లా ఓటర్ల లిస్ట్ విడుదల చేసిన కలెక్టర్!

Parlakhemundi: గజపతి జిల్లా ఓటర్ల లిస్ట్ విడుదల చేసిన కలెక్టర్!

Parlakhemundi: జిల్లా ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాను కలెక్టర్ అక్షయ్ సునీల్ విడుదల చేశారు. ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలు, అభ్యంతరాల సమర్పణకు ఆగస్టు 4 వరకు గడువు ఇచ్చారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 6 July 2026 12:05 AM IST
Parlakhemundi
X

Parlakhemundi: గజపతి జిల్లా ఓటర్ల లిస్ట్ విడుదల చేసిన కలెక్టర్!

పార్లఖేముండి: ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలతో కూడిన ప్రతిపాదిత ఎన్నికల జాబితాను ఈరోజు పార్లఖేముండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రచురించారు. జిల్లా ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ అక్షయ్ సునీల్ అగర్వాల్ ఈ జాబితాను జిల్లాలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు అందజేశారు.

ఓటర్ల యొక్క మొత్తం 4,63,617 ప్రతిపాదిత రికార్డులలో, 4,32,097 ఫారాలు (93.14 శాతం) విజయవంతంగా డిజిటలైజ్ చేయబడి ప్రధాన డేటాబేస్‌లో చేర్చబడ్డాయి. మిగిలిన 6.86 శాతం అంటే 31,520 ఫారాలు సేకరణకు అనర్హమైనవిగా గుర్తించబడ్డాయి. ఓటర్లు గైర్హాజరు కావడం, మరణించడం, శాశ్వతంగా వేరే చోటికి తరలివెళ్లడం లేదా ఒకే పేరు రెండుసార్లు ఉండటం వంటి కారణాల వల్ల ఈ రికార్డులు తిరస్కరించబడ్డాయి.

దీనితో పాటు, అన్ని ప్రతిపాదిత రికార్డుల ప్రాసెసింగ్ 100 శాతం పూర్తయింది మరియు ఎటువంటి పని మిగిలి లేదు. దీనికి సంబంధించి మీకు ఏవైనా సందేహాలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉంటే, జూలై 05 నుండి ఆగస్టు 04 వరకు మీ ప్రాంతంలోని బూత్ స్థాయి అధికారి (BLO)కి క్లెయిమ్‌లు మరియు అభ్యంతరాల కోసం ఒక ఫారమ్‌ను సమర్పించవచ్చు.

ఈ కార్యక్రమానికి అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) శ్రీ మునింద్ర హొన్నగా, డిప్యూటీ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ అనూప్ పాండా, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు మరియు మీడియా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

parlakhemundivoter listgajapati districtcollector akshay sunil agarwal
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X