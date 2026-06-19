Palasa: పలాస సమీపంలో విషాదం.. రైల్వే ట్రాక్పై తల్లి ఇద్దరు పిల్లల మృతి
Palasa: శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస సమీపంలో హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. రైల్వే ట్రాక్పై తల్లితో పాటు ఆమె ఇద్దరు చిన్నారుల మృతదేహాలు లభ్యమవడం తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పలాస: పలాస సమీపంలో శుక్రవారం ఉదయం హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. రైల్వే ట్రాక్పై తల్లి, ఆమె ఇద్దరు చిన్నారుల మృతదేహాలు లభ్యమవడంతో స్థానికంగా తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనతో పరిసర ప్రాంతాల్లో కలకలం రేగింది.
స్థానికుల సమాచారం మేరకు, పలాస సమీపంలోని రైల్వే పట్టాలపై ముగ్గురు మృతదేహాలు కనిపించడంతో వెంటనే రైల్వే పోలీసులు, స్థానిక పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. మృతులు తల్లి మరియు ఆమె ఇద్దరు చిన్నారులుగా గుర్తించినట్లు సమాచారం.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత కారణాలతో ఈ ఘటనకు పాల్పడి ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఘటనకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులను విచారిస్తున్నారు.
మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటన విషయం తెలిసిన వెంటనే బంధువులు, గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. చిన్నారుల మృతితో స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ విషాద ఘటనతో పలాస ప్రాంతమంతా శోకసంద్రంగా మారింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.