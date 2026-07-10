Palakonda: మున్సిపల్ కార్మికులను పర్మినెంట్ చేయాలి!
Palakonda: మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ సమావేశం. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను పర్మినెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూలై 30న ధర్నా.
పాలకొండ: మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ను పర్మినెంట్ చేయాలనీ
జూలై 30 కలెక్టరేట్ ధర్నాలు జయప్రదం చేయండి. మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ జిల్లా కమిటీ పిలుపు.
రాష్ట్రంలోమున్సిపాలిటీలు మరియు కార్పొరేషన్ లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లందర్నీ కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం పర్మినెంట్ చేయాలని, అంతవరకు సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు ఆదేశాలు అమలు చేసి సమాన పనికి సమాన జీతం ఇవ్వాలని ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది.
మన్యం జిల్లా పాలకొండ పట్టణంలో మున్సిపల్ పట్టణ కమిటీ అధ్యక్షులు పడాల వేణు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో మున్సిపల్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి ఎన్ వై నాయుడు ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు.
రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక కార్మిక హక్కులు కాలరాయడమే కాకుండా ఇచ్చిన హామీలను కూడా అమలు చేయడం లేదని తెలిపారు.
14 రకాల పౌర సేవలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ నిర్ణయం చేయడం అంటే కార్మికులకు భద్రతగా ఉన్న ఉపాధిని నాశనం చేయడమేనని అందుకే అలాంటి నిర్ణయాలపై యూనియన్ పోరాడుతుందని తెలిపారు.
చట్టసభలను గౌరవించాల్సిన ప్రభుత్వం కార్మికుల జీతాల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు తీర్పులను అమలు చేయడం లేదని దానికోసం పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. 60 సంవత్సరాల రిటైర్మెంట్ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంచడం, రిటైన్ వారికి నష్టపరిహారం, వారి కుటుంబాలకు ఉద్యోగం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి లేదా అని ప్రశ్నించారు.
డ్యూటీ లో ఉండి మరణిస్తున్న వారి కుటుంబాలకు ఎలాంటి భద్రత లేకుండా పోయిందని పాలకవర్గాలు అధికారులు కాళ్లు చుట్టూ తిప్పించుకొని కార్మికుల సంఖ్యలను పెంచకుండా ఉన్నవారిపై తీవ్రపని ఒత్తిడికి సిద్ధపడుతున్నారని విమర్శించారు.
రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కార్మికుల పట్ల అవలంబిస్తున్న నిర్లక్ష్య వైఖరి నిరసిస్తూ ఈ నెల 30వ తేదీన కార్మికుల సంక్షేమం కోసం, హక్కుల సాధన కోసం, పర్మినెంట్ కోసం కలెక్టర్ ఆఫీసుల వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు యూనియన్ పిలుపునిచ్చిందని, కార్మిక వర్గం కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
సిఐటియు పాలకొండ పట్టణ కార్యదర్శి కాదా రాము మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలపై కార్మిక వర్గమంతా ఐక్యంగా ముందుకు కదలాలని, మున్సిపల్ కార్మికులు చేస్తున్న న్యాయమైన పోరాటానికి ప్రజలు, ఉద్యోగులు, సంఘాలు మద్దతుగా నిలవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ కమిటీ నాయకులు భాస్కరరావు, శ్రీదేవి, రఘు, సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.