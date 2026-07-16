Palakonda: పాలకొండ డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం!
Palakonda: పాలకొండ నగర పంచాయతీలో రూ. 1.5 కోట్లతో అత్యాధునిక ఎం.ఆర్.ఎఫ్ సెంటర్ నిర్మాణం. 50 ఏళ్ల పాటు డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత చెక్.
Palakonda: పాలకొండ నగర పంచాయతీ ప్రజలకు డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం!
పాలకొండ పట్టణ ప్రజల చిరకాల డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఎం.ఆర్.ఎఫ్ (మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ సెంటర్) నిర్మాణం రూపుదిద్దుకుంటోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించిన ముఖ్యమైన వివరాలు మీకోసం:ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలు:
అత్యాధునిక సాంకేతికత: దేశంలోనే అత్యంత శాస్త్రీయ పద్ధతిలో చెత్తను రీసైకిల్ చేసే విధంగా ఈ ఎం.ఆర్.ఎఫ్ సెంటర్ డిజైన్ చేయబడింది.
భారీ బడ్జెట్
ఈ అధునాతన నిర్మాణానికి సుమారు రూ. కోటిన్నర (€1.5 Crores) వ్యయం అవుతోంది.
పర్యావరణ హితం
ఈ సెంటర్ నిర్వహణ వలన చుట్టుపక్కల ఎలాంటి దుర్గంధం కానీ, శబ్ద కాలుష్యం కానీ ఉండవు.
దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం రాబోయే 40 నుండి 50 సంవత్సరాల కాలానికి పాలకొండ పట్టణానికి ఇది ఒక శాశ్వత పరిష్కారంగా నిలుస్తుంది.
సురక్షితం
ఈ నిర్మాణం వల్ల చుట్టుపక్కల నివసించే ప్రజలకు ఎలాంటి అంతరాయం కానీ, ఇబ్బందులు కానీ కలగవు.
ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి:
మన పట్టణ పరిసరాల పరిశుభ్రతకు, ప్రజల ఆరోగ్యం కొరకు ఎంతో ఉపయోగపడే ఈ ఎం.ఆర్.ఎఫ్ సెంటర్ నిర్మాణానికి ప్రజలందరూ సహకరించి, విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ప్రార్థన.
కమీషనర్
పాలకొండ నగర పంచాయితీ...