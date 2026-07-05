Palakonda: శ్రీ కోటదుర్గమ్మకు కేజీన్నర వెండి విగ్రహం బహూకరణ!
Palakonda: పాలకొండ శ్రీ కోటదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి వీరఘట్టం మండలం బిటివాడకు చెందిన భక్తుడు రూ.4 లక్షల విలువైన కేజీన్నర గజలక్ష్మి వెండి విగ్రహాన్ని సమర్పించారు.
పాలకొండ: ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు పాలకొండ శ్రీ కోటదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి వీరఘట్టం మండలం బిటివాడ గ్రామానికి చెందిన వైశ్యరాజు గోవిందు అనే భక్తుడు సుమారు కేజీన్నర బరువైన దాదాపు 4లక్షల విలువ చేసే గజలక్ష్మి అమ్మవారి వెండి విగ్రహాన్ని సమర్పించారు. ఆలయ ఈఓ సూర్యనారాయణ, ప్రధాన అర్చకులు దార్లపూడి లక్ష్మి ప్రసాదశర్మ లకు గజలక్ష్మి అమ్మవారి వెండివిగ్రహాన్ని ఆయన అందజేశారు.
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