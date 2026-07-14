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Palakonda: కోటదుర్గమ్మ గుడిలో వనదుర్గ మహోత్సవం భక్తులకు మొక్కల ప్రసాదం!

Palakonda: శ్రీ కోటదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానంలో శ్రీ వనదుర్గ బంతి చేమంతి మహోత్సవం. పూజా మొక్కలనే భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఈఓ వెల్లడి.

KAILASH SAHU, PALAKONDA
Published on: 14 July 2026 8:33 AM IST
Palakonda
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Palakonda: కోటదుర్గమ్మ గుడిలో వనదుర్గ మహోత్సవం భక్తులకు మొక్కల ప్రసాదం!

Palakonda: ఉత్తరాంద్ర ఇలావేల్పు శ్రీ కోటదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానం "శ్రీ వనదుర్గ బంతి చేమంతి మహోత్సవం” కార్యక్రమం ఉదయం శ్రీ అమ్మవారి ఆలయంలో పూల మొక్కల మధ్యలో అమ్మవారిని ఉంచి నవదుర్గగా ప్రత్యక పూజలు నిర్వహించబడునని కార్యనిర్వాహానాధికారి వివి సూర్యనారాయణ తెలిపారు.

సదరు కార్యక్రమము పాలకొండ శాసన సభ్యులు నిమ్మక జయకృష్ణ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డి వార్ల ఆద్వర్యంలో శ్రీ అమ్మవారి దర్శనం కు వచ్చు భక్తులకు "బంతి -చేమంతి మహోత్సవంలో భాగముగా భక్తులకు ఆ పూజించిన మొక్కలను ప్రసాదంగా ఇవ్వబడును. పర్యావరణ పరిరక్షణ తో పాటు ఆద్యాత్మికత, సామాజిక బాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించే విధముగా ప్రతి భక్తుడు తమకు తోచిన విదముగా ఒక మొక్క లేదా ఒక నారు తీసుకువచ్చి శ్రీ వనదుర్గ మహోత్సవంలో (బంతి చేమంతి) కార్యక్రమములో పాల్గొని శ్రీ అమ్మవారి తీర్థప్రసాదములు స్వీకరించి శ్రీ అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కాగలరాని కోరారు.

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KAILASH SAHU, PALAKONDA

KAILASH SAHU, PALAKONDA

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