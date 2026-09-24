Srikakulam: శరత్ కుమార్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు!
Srikakulam: శ్రీకాకుళం: టెక్కలి మండలం చిన్న భీంపురంలో రైలు ప్రమాదంలో మృతిచెందిన జన్ని శరత్ కుమార్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు.
Srikakulam: రైలు ప్రమాదంలో మృతిచెందిన జన్ని శరత్ కుమార్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు గారు శ్రీకాకుళం టెక్కలి మండలం చిన్న భీంపురం గ్రామానికి చెందిన జన్ని శరత్ కుమార్ (కృష్ణారావు కుమారుడు) నిన్న జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో మృతిచెందడంతో, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు గారు గురువారం గ్రామానికి వెళ్లి శరత్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు.
శరత్ కుమార్ నివాసానికి వెళ్లిన మంత్రి, కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. శరత్ కుమార్ మృతి పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ విషాద సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యంగా ఉండాలనిఅన్నారు.
కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చిన మంత్రి, కుటుంబ పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. కుటుంబానికి నూతన నివాసం మంజూరు చేయించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారు వెల్లడించారు. కుటుంబానికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో టెక్కలి ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి, AMC చైర్మన్ శేషగిరిరావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.