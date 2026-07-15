Kanchili: ప్రభుత్వ పథకాలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. ఏఓ సురేష్!
Kanchili: కంచిలి మండలం కొల్లూరు పంచాయతీలో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం రైతులకు ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
కంచిలి: మండలం కొల్లూరు పంచాయతీలో ఏఓ సురేష్ ఆధ్వర్యంలో, ఎంపీడీఓ తిరుమలరావు సమక్షంలో రైతులకు అవగాహన సదస్సును బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూరియా పంపిణిపై చర్చించారు. పంటల భీమా పథకం, లెనివో ప్రభావం వల్ల రైతులకు కలిగే నష్టాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పించారు.
ప్రభుత్వ పథకాలను సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలని, పంట నష్టం జరిగితే వెంటనే భీమా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు వాసాలరమేష్ రెడ్డి, మాజీ సర్పంచ్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి, టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామారావు, ప్రదీప్, రాముడు, ధర్మారెడ్డి, పంచాయతీ సెక్రటరీ మన్మధరావు, సాగర్, రైతులు, పెద్ద సంఖ్యలో యువత పాల్గొన్నారు.