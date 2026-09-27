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Srikakulam: వామపక్షాల నిరసన పిలుపు - ఈసీఐ వైఖరిపై తీవ్ర ఆగ్రహం!

Srikakulam: ఎన్నికల సంఘం విశ్వసనీయత దెబ్బతిందని ఆరోపిస్తూ సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని శ్రీకాకుళంలో వామపక్ష నేతల డిమాండ్. సెప్టెంబర్ 26 నుండి నిరసనలు.

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam
Published on: 27 Sept 2026 12:12 PM IST
Srikakulam
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Srikakulam: వామపక్షాల నిరసన పిలుపు - ఈసీఐ వైఖరిపై తీవ్ర ఆగ్రహం!

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Srikakulam: ఎన్నికల అధికారి జ్ఞానేశ్వర్ కుమారు వెంటనే రాజీనామా చేయాలని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి డి గోవిందరావు, సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి చాపర వెంకటరమణ , న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కార్యదర్శి తాండ్ర ప్రకాష్ , సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు కోనారి మోహన్ రావు డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక క్రాంతి భవనలో వామపక్షాల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ భారత ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపై జరిపిన దర్యాప్తులో వెల్లడైన విషయాలపై వామపక్ష పార్టీలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.

ఏకపక్ష స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్స్, ఫారం-6లో మార్పులు, స్థిరపడిన నియమ నిబంధనల పతనంపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు పదేపదే లేవనెత్తిన ఆందోళనలను ఈ దర్యాప్తులోని అంశాలు సమర్థించాయి. ఎన్నికల కమిషనర్లు స్వయంగా పలు నిర్ణయాలపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఆ ఆందోళనలను పట్టించుకోలేదు. ఈసీఐ ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా కాకుండా బీజేపీ చేతిలో కీలుబొమ్మగా పనిచేస్తోందన్నది స్పష్టం.ఈసీఐ ఒక సాధారణ సంస్థ కాదు. భారతదేశ ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్య విశ్వసనీయత దాని స్వాతంత్ర్యం, నిష్పాక్షికత మరియు న్యాయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కోట్లాది మంది ఓటర్లను ఓటర్ల జాబితా నుండి మినహాయించడంతో సహా, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రవర్తన, కమిషన్‌పై ప్రజల విశ్వాసాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. జ్ఞానేష్ కుమార్ పదవిలో కొనసాగే హక్కును కోల్పోయార. ఈసీఐ విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడానికి ఆయన రాజీనామా చేయాలి. ఎన్నికల సంఘం స్వాతంత్ర్యం, విశ్వసనీయత క్షీణించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, ఓటు హక్కును, భారతదేశ ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు,

సెప్టెంబర్ 28న షహీద్-ఎ-ఆజం భగత్ సింగ్ జయంతిని పాటిస్తూ, మహాత్మా గాంధీ జయంతితో ముగిసేలా, సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు వారం రోజుల పాటు నిరసనలు నిర్వహించాలని వామపక్ష పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా పిలుపులో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఓటు హక్కును పరిరక్షించండి. ఎన్నికల సంఘం విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించండి. ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించండి. వామపక్ష నాయకులు కే మోహన్ రావు ఎస్ కృష్ణవేణి పాల్గొన్నారు

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Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా (36 ఏళ్లు) సుదీర్ఘ అనుభవంతో, శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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