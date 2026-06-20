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Bhamini: ఖరీఫ్ 2026-27 విత్తనాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సబ్ కలెక్టర్

Bhamini: భామిని మండలంలో ఖరీఫ్ 2026-27 విత్తనాల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

KAILASH SAHU, PALAKONDA
Published on: 20 Jun 2026 7:55 AM IST
Bhamini
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Bhamini: ఖరీఫ్ 2026-27 విత్తనాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సబ్ కలెక్టర్

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Bhamini: భామిని మండలంలోని భామిని గ్రామంలో నిర్వహించిన ఖరీఫ్ 2026-27 విత్తనాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాలకొండ సబ్ కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న నాణ్యమైన విత్తనాలను పంపిణీ చేశారు.

రైతులు సకాలంలో విత్తనాలను వినియోగించుకుని సాగు పనులను ప్రారంభించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వ్యవసాయ పథకాలు, సబ్సిడీలు మరియు ఇతర సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు.

అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడి వారి సమస్యలు, అవసరాలు తెలుసుకున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక సూచనలు, సలహాలు అందించాలని ఆదేశించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, రైతులు మరియు సంబంధిత సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

PalakondaKharif 2026-27Seed DistributionAgriculture
KAILASH SAHU, PALAKONDA

KAILASH SAHU, PALAKONDA

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