Kanchili: కర్తలిలో ఘనంగా 'స్వర్ణ ఆంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం
Kanchili: కంచిలి మండలం కర్తలిలో స్వచ్ఛ రథంతో చెత్త సేకరణ. గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు గ్రామస్తుల భాగస్వామ్యం. పాల్గొన్న ఐటీడీపీ నాయకులు, మహిళలు.
కంచిలి: "స్వర్ణ ఆంధ్ర - స్వచ్ఛ ఆంధ్ర" కార్యక్రమంలో భాగంగా *కంచిలి మండలం, కొల్లూరు పంచాయతీ, కర్తలి గ్రామంలో స్వచ్ఛ రథంతో చెత్త సేకరణ కార్యక్రమం ఆదివారం విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
స్వచ్ఛ రథం గ్రామంలో ఫుల్ జోష్తో తిరుగుతూ ఇంటింటికి వెళ్లి చెత్తను సేకరించింది. గ్రామ ప్రజలు ఈ కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన తెలిపారు. గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని నిర్వాహకులు కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీడీపీ కంచిలి మండల అధ్యక్షుడు వాసాల రమేష్ రెడ్డి, స్వచ్ఛ రథం రథసారధి ప్రకాష్, గ్రామ మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పించారు.
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