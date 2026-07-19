Home ఆంధ్రప్రదేశ్శ్రీకాకుళంKanchili: కర్తలిలో ఘనంగా 'స్వర్ణ ఆంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం

Kanchili: కర్తలిలో ఘనంగా 'స్వర్ణ ఆంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం

Kanchili: కంచిలి మండలం కర్తలిలో స్వచ్ఛ రథంతో చెత్త సేకరణ. గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు గ్రామస్తుల భాగస్వామ్యం. పాల్గొన్న ఐటీడీపీ నాయకులు, మహిళలు.

G.RAMBABU, SOMPET
Published on: 19 July 2026 8:43 PM IST
Kanchili
X

Kanchili: కర్తలిలో ఘనంగా 'స్వర్ణ ఆంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం

కంచిలి: "స్వర్ణ ఆంధ్ర - స్వచ్ఛ ఆంధ్ర" కార్యక్రమంలో భాగంగా *కంచిలి మండలం, కొల్లూరు పంచాయతీ, కర్తలి గ్రామంలో స్వచ్ఛ రథంతో చెత్త సేకరణ కార్యక్రమం ఆదివారం విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

స్వచ్ఛ రథం గ్రామంలో ఫుల్ జోష్‌తో తిరుగుతూ ఇంటింటికి వెళ్లి చెత్తను సేకరించింది. గ్రామ ప్రజలు ఈ కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన తెలిపారు. గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని నిర్వాహకులు కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీడీపీ కంచిలి మండల అధ్యక్షుడు వాసాల రమేష్ రెడ్డి, స్వచ్ఛ రథం రథసారధి ప్రకాష్, గ్రామ మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పించారు.

KanchiliKartaliSwachh AndhraSwarna AndhraITDP
G.RAMBABU, SOMPET

G.RAMBABU, SOMPET

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X