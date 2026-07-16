Kanchili: కళాభారతి అధ్యక్షుడికి ఘన సన్మానం
Kanchili: కంచిలి మండలం జాడుపూడి గ్రామంలోని శివాలయం ప్రాంగణంలో కళాభారతి కళాకారుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు సోమేశ్ దంపతుల షష్టిపూర్తి వేడుక అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Kanchili: కంచిలి మండలం జాడుపూడి గ్రామంలోని శివాలయం ప్రాంగణంలో కళాభారతి కళాకారుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు సోమేశ్ చంద్ర-చంద్రావతి దంపతుల షష్టిపూర్తి వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు.
పలాస, మందస, సోంపేట, కంచిలి, కవిటి, ఇచ్చాపురం ప్రాంతాల కళాకారులు పాటలతో సందడి చేశారు. సీనియర్ కళాకారుడు దేవేంద్రనాథ్ పండా
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సోమేశ్ చంద్ర కళారంగానికి చేసిన సేవలను ప్రశంసించారు. కార్యక్రమంలో టీవీ రమణ, బెందాళం రాజేష్, పెదిన ధనవతి, మణికంఠ, హేమంత్, చక్రీ, ఉప్పాడ వెంకటేష్ తదితరులు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.
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