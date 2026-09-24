Srikakulam: జర్నలిస్టులు విద్యార్థుల్లా నేర్చుకోవాలి: డీఐపీఆర్వో చెన్నకేశవరావు
Srikakulam: జర్నలిస్టులు విద్యార్థిలా ఉంటూ మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలని శ్రీకాకుళం డీఐపీఆర్వో కె. చెన్నకేశవరావు సూచించారు.
శ్రీకాకుళం: జర్నలిజంలో ఎప్పటికప్పుడు అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నప్పటికీ, జర్నలిజానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందని శ్రీకాకుళం జిల్లా సమాచార, పౌర సంబంధాల అధికారి (డీఐపీఆర్వో) కె. చెన్న కేశవ రావు అన్నారు. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులు, గ్రామీణ విలేకరుల కోసం నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమం ముగింపు సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
జర్నలిజం తొలినాళ్లలో రేడియో ద్వారా, ఆ తర్వాత పత్రికలు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు సమాచారం చేరిందని, ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలు కూడా వార్తా ప్రసారంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని చెన్న కేశవ రావు తెలిపారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ జర్నలిజంలో కొత్త విధానాలు, కొత్త సవాళ్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు. అయితే మాధ్యమాలు, సాంకేతికత మారినా ప్రజలకు వాస్తవ సమాచారాన్ని అందించడం, సమాజం పట్ల బాధ్యతగా వ్యవహరించడం వంటి జర్నలిజం ప్రాథమిక లక్షణాలు మారవని పేర్కొన్నారు.
జర్నలిస్టులు నిరంతరం ఒక విద్యార్థిలా ఉంటూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలని సూచించారు. మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కొత్త మీడియా విధానాలు, సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం, వార్తా సేకరణలో వస్తున్న మార్పులపై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన పెంచుకోవాలని అన్నారు. ప్రతి రోజు కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా జర్నలిస్టులు తమ వృత్తి నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చని తెలిపారు.
వార్తలను సేకరించే సమయంలో వాస్తవాలను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించి, నిర్ధారించుకున్న సమాచారాన్నే ప్రజలకు అందించాలని సూచించారు. వేగంగా వార్తలను అందించడంతో పాటు వార్తల కచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత, నైతిక విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న సమాచారాన్ని పరిశీలించి, నిజానిజాలను నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే వార్తగా ప్రచురించాలని సూచించారు.
ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ద్వారా జర్నలిస్టులు, గ్రామీణ విలేకరులకు ఆధునిక జర్నలిజం విధానాలు, మారుతున్న మీడియా పరిణామాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు అవకాశం లభించిందని కార్యక్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ కళాశాలల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎం. అనురాధ, యూబీఏ సమన్వయకర్త, పీఎం-ఉషా నోడల్ అధికారి డాక్టర్ యు. కావ్య జ్యోత్స్న, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డి. రాజేంద్ర ప్రసాద్, జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యునికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్. రెడ్డి తిరుపతి రావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.