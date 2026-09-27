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Srikakulam: ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జవాన్ కిరణ్ కుమార్ అంత్యక్రియలు!

Srikakulam: సరిహద్దులో విధులు నిర్వహిస్తూ మృతి చెందిన శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలాకి మండలానికి చెందిన ఐటీబీపీ జవాన్ కిరణ్ కుమార్ అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో పూర్తి

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam
Published on: 27 Sept 2026 10:08 AM IST
Srikakulam
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Srikakulam: ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జవాన్ కిరణ్ కుమార్ అంత్యక్రియలు!

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Srikakulam: బోర్డర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సిక్కోలు జిల్లాకు చెందిన జవాన్ మృతి చెందడంతో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలాకి మండల కేంద్రంలో విశ్వేశ్వరనగరం విధికి చెందిన ఐటిబిపి జవాను సిద్ధాంతం కిరణ్ కుమార్ అంత్యక్రియలు ఐటిబిపి ఇన్సెక్టర్ అంకిత్ కుమార్ త్యాగీ ఆధ్వర్యాన మండల కేంద్రంలో నిర్వహించారు.

మృతదేహాన్ని ఢిల్లీ నుంచి కాన్వాయ్ తీసుకొచ్చారు. స్థానికలు భారీ సంఖ్యలో ద్విచక్ర వాహనాలతో నరసన్నపేట నుంచి స్వగ్రామానికి ర్యాలీగా వచ్చారు. అలాగే బెటాలియన్ నుంచి 12 మంది జవానులు, స్థానిక ఎస్ఐ జి.రంజిత్ పాల్గొని ప్రభుత్వాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు అశ్రునయనాల మధ్య నిర్వహించారు. తల్లి తండ్రులను, భార్య పిల్లలను పెద్దదిక్కుగా ఉండి పోషించాల్సిన అతనే మృత్యువాత పడడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు.

నాకు, నా బిడ్డ లకు తోడుఎవరు ఉంటారంటూ భార్య రోదించడంతో అక్కడకు చేరిన ప్రతిఒక్కరినీ కలచివేసింది. మరి కొద్ది రోజులకే ఉద్యోగోన్నతి వస్తుందని చెప్పి ఇంతలోనే మృతి చెందావా? అంటూ విలపించారు. దీంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పాల్గొని ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపి... కుటుంబ సభ్యులకు ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు.

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Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

Varaprasad, Staff Reporter -Srikakulam

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా (36 ఏళ్లు) సుదీర్ఘ అనుభవంతో, శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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