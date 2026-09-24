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Iccchapuram: వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన ఇచ్చాపురం సమన్వయకర్త సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి!

Iccchapuram: తాడేపల్లిలో వైయస్సార్సీపీ అధినేత వైయస్ జగన్‌ను కలిసిన ఇచ్చాపురం సమన్వయకర్త సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి. ఐడెంటిటీ కార్డు అందజేత.

Dharmavarapu Saikumar, Ichapuram
Published on: 24 Sept 2026 5:52 PM IST
Iccchapuram
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Iccchapuram: వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన ఇచ్చాపురం సమన్వయకర్త సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి!

Short News

Iccchapuram: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పార్టీ అధినేత చేతుల మీదుగా అధికారిక ఐడెంటిటీ కార్డును అందుకున్నారు.

అనంతరం నియోజకవర్గంలో పార్టీ బలోపేతం, తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై వైఎస్ జగన్‌తో విస్తృతంగా చర్చించారు. ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో మమేకం కావాలని, ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడాలని అధినేత దిశానిర్దేశం చేశారు.

పార్టీ అధ్యక్షుల ఆదేశాలు, సూచనలకు అనుగుణంగా ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలో త్వరలోనే సమగ్ర కార్యాచరణను రూపొందించి, నాయకులు, కార్యకర్తలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి ముందుకు సాగుతామని సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

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Dharmavarapu Saikumar, Ichapuram

Dharmavarapu Saikumar, Ichapuram

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