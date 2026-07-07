Palakonda: పాలకొండలో బాబు జగజ్జీవన్రామ్ 40వ వర్ధంతి వేడుకలు!
Palakonda: పాలకొండ నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో మాజీ ఉపప్రధాని బాబు జగజ్జీవన్రామ్ 40వ వర్ధంతి సందర్భంగా కమిషనర్ నూకరాజు, దళిత నేతలు నివాళులర్పించారు.
Palakonda: పాలకొండ, మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు, దళితుల అభ్యున్నతికి జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహానేత శ్రీ బాబు జగజ్జీవన్రావ్ 40వ వర్ధంతి సందర్భంగా పాలకొండ నగర పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో ఉన్న ఆయన విగ్రహానికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా నగర పంచాయతీ కమిషనర్ పి.వి. నూకరాజు, దళిత నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి బాబు జగజ్జీవన్రావ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ పి.వి. నూకరాజు మాట్లాడుతూ, బాబు జగజ్జీవన్రావ్ సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, అణగారిన వర్గాల సాధికారత కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన మహోన్నత నాయకుడని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాలు నేటి సమాజానికి మార్గదర్శకమని, సమాన అవకాశాలతో కూడిన సమాజ నిర్మాణమే ఆయన కల అని అన్నారు.
బాబు జగజ్జీవన్రావ్ చూపిన బాటలో నడుస్తూ ఆయన ఆశయాలను ఆచరణలో పెట్టడమే ఆయనకు అందించే నిజమైన నివాళి అని పేర్కొన్నారు.ఈ సందర్భంగా మాదిగల ఉద్యోగ రాష్ట్ర సమైక్య నాయకులు అలజింగి చిన్నారావు మాట్లాడుతూ, మాజీ మంత్రి బాబు జగజ్జీవన్రావు దళితుల హక్కులు, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం కోసం జీవితాంతం పోరాడిన గొప్ప నాయకుడని అన్నారు. అణగారిన వర్గాలకు రాజకీయ, సామాజిక, విద్యా రంగాల్లో గుర్తింపు తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నగర పంచాయతీ మాజీ చైర్మన్ ప్రతినిధి ఆకుల కుమార్, రాష్ట్ర రెల్లికుల ఉపాధ్యక్షుడు మజ్జి బాబ్జి, గ్రంథాలయ అధికారి బబ్బుల గణేష్బాబు, రాష్ట్ర మాదిగల సమైక్య నాయకులు అలజింగి చిన్నారావు, సీనియర్ పాత్రికేయులు, సబ్బా నానిబాబు, కథనం పత్రిక ఎడిటర్ యామల ఈశ్వరరావు, ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ 19వ వార్డు బూత్ కమిటీ ఇన్చార్జ్ భోగి జేమ్స్, కొరటాన రవికుమార్, భోగి విశ్వేశ్వరరావు, ప్రేమ శ్రీకాంత్ బాబు, కొరటాన గోపి, తోలేటి శ్రీనివాసరావు, దళిత సంఘాల నాయకులు, నగర పంచాయతీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొని బాబు జగజ్జీవన్రావ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.